Inaugurat el carril bici de l'avinguda del Cid a la plaça d'Espanya

L'Ajuntament de València, a través del Servei de Mobilitat Sostenible, ha obert aquest matí el tram pedalable de l'eix de Sant Josep de Calassanç, Sant Francesc de Borja i Pintor Benedito entre el carrer d'Alberic i la plaça d'Espanya. Un segon tram de la totalitat dels 2,1 quilòmetres de projecte que connectaran, a la fi d'aquest mes, l'avinguda del Cid amb plaça d'Espanya.

A principis del mes d'octubre ja es va obrir a la circulació el primer quilòmetre entre l'avinguda de Tres Creus i el carrer de Julián Peña, on està situada la parada número 200 de Valenbisi. A hores d'ara, per tant, queda únicament obrir el tram central entre Julián Peña i el carrer d'Alberic, passant per Pérez Galdós, on s'estan ultimant retocs.

Aquest eix ciclista, junt amb el del carrer de Sant Vicent Màrtir des de Marvà, donen continuïtat, en arribar a plaça d'Espanya, al carril bici fins a la plaça Sant Agustí i a l'anell ciclista. En el seu conjunt, les obres comporten una important connexió amb la zona oest de la ciutat i, especialment, amb els barris de Tres Forques, Nou Moles, Patraix i Arrancapins. Barris que han vist millorada la seua permeabilitat en executar-se, a més, tres nous passos per als vianants a l'altura del carrer d'Enguera, a l'altura del carrer d'Alberic -que també s'obri hui- i a la plaça del Bisbe Amigó. A més, s'ha desplaçat el pas de vianants de Pérez Galdós amb l'avinguda del Cid per a evitar els itineraris tortuosos i s'ha acurtat l'extensió del pas de vianants de Pintor Benedito amb plaça d'Espanya i, per tant, el seu temps de pas, alhora que se'n millora l'accessibilitat.

Trams baixats a la calçada

En referència a altres millores per als vianants, s'han baixat a calçada les connexions dels carrils bici del carrer Ontinyent amb Pérez Galdós i del carrer del Mestre Bellver amb l'avinguda del Cid. A més, s'ha comptat amb la col·laboració de l'ONCE per a adaptar tota l'actuació fent-la accessible a qualsevol persona.

Aquest nou carril bidireccional, com ja s'ha informat, circula per la via de servei de l'avinguda del Cid direcció centre, passant al lateral nord de la calçada a l'altura del carrer Totana. El repartiment viari a partir de Sant Josep de Calassanç és de dos carrils per al trànsit motoritzat, dos per a les bicicletes i vehicles de mobilitat personal -un per sentit- i un més de segregat per a l'ús exclusiu d'EMT i taxi.

L'Ajuntament va adjudicar a Grupo Bertolín SAU la construcció d'aquesta connexió ciclista per import de 814.997,76 euros (IVA inclòs), que ha sigut subvencionat en un 90 % del seu pressupost inicial sense IVA pels fons europeus Next Generation.