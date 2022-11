L'EMT té 4 anys per a ingressar per mitjans propis el 50 % del seu pressupost

Els pressupostos de l'Ajuntament de València inclouen en la seua memòria justificativa el pla de sanejament a quatre anys imposat pel Partit Socialista a l'Empresa Municipal de Transports (EMT), gestionada pel regidor de Compromís, Giuseppe Grezzi. Precisa que serà un pla elaborat en coordinació amb l'Ajuntament i que el seu objectiu serà aconseguir que el 50 % del pressupost de l'empresa provinga dels ingressos propis per venda de bitllets. En l'actualitat, aquest percentatge és del 30 % aproximadament i és l'Ajuntament el que aporta cada any el restant 70 % per a garantir-ne el funcionament (pagament a la plantilla i els proveïdors).

Com ja va avançar aquest periòdic, la Regidoria d'Hisenda, responsable de quadrar els pressupostos, va imposar als seus socis de govern unes certes condicions per a aprovar una aportació extra d'11,3 milions d'euros als 76 milions d'aportació prevista ja en els pressupostos de l'any que ve. I aquesta condició indispensable per a aprovar els pressupostos de l'empresa i els del mateix Ajuntament de València era posar en marxa un pla a quatre anys per a sanejar els comptes de la companyia, que té un pressupost de 136 milions per a l'any que ve i un deute acumulat de 134 milions.

Tensions entre els socis

En principi, els dirigents de l'EMT es van resistir a aquest pla, però finalment el van acceptar en l'últim consell d'administració de la companyia i així s'ha reflectit en l'últim apartat de la memòria justificativa dels pressupostos relativa a la companyia d'autobusos. "Amb la finalitat d'assegurar la viabilitat de l'empresa per als següents anys, EMT València treballarà, de manera conjunta i coordinada amb l'Ajuntament, en un pla economicofinancer a 4 anys", recull el document. "L'objectiu d'aquest pla pluriennal -continua- és el de garantir el sanejament de les pèrdues acumulades d'exercicis anteriors i reposar el capital social de la societat més les reserves voluntàries. Així mateix, es buscarà assegurar que l'entitat compleix el criteri que les vendes de mercat superen el 50 % dels costos de producció en cada exercici", conclou.

D'aquesta manera, l'EMT i la Regidoria d'Hisenda s'emplacen a l'elaboració d'aquest pla que ha de sanejar els comptes de l'Empresa Municipal de Transports, que cada any ha de tindre aportacions extraordinàries per a acabar l'any sense deixar de pagar a la plantilla i els proveïdors; que cada any necessita més diners del consistori, i que cada any també continua augmentant el deute.