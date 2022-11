Les restriccions contra la pandèmia deriven en disturbis a la Xina

Centenars d'habitants de la ciutat xinesa de Canton, al sud-est del país, han eixit als carrers per a protestar per les fèrries restriccions aplicades per a contindre la pandèmia de COVID-19, amb escenes sorprenentment violentes en les quals, per exemple, els ciutadans han bolcat un vehicle de les forces de seguretat.

Les xarxes socials han servit com a altaveu per a unes protestes en les quals s'han tombat barricades policials al districte de Haizhu, en el qual regeix un confinament des d'octubre per a contindre l'expansió d'un brot de coronavirus. La zona alberga principalment persones amb pocs recursos que necessiten tornar al seu treball, informa la BBC.

El Ministeri de Sanitat xinés va notificar dilluns més de 17.000 nous positius per coronavirus, la pitjor dada des d'abril, segons l'agència Bloomberg. D'ells, més de 5.100 corresponen a Canton, que té diversos districtes completament tancats a l'espera d'una reducció de la corba de contagis que no acaba d'arribar.

Els missatges sobre els "disturbis" en aquesta megaurbs han circulat per xarxes socials com Weibo i WeChat i tornen a posar de manifest un malestar ciutadà que ja s'havia fet palpable en altres contextos similars, tant en nuclis urbans com en botigues o factories confinades per sorpresa.

El Govern, no obstant això, defensa periòdicament la seua política de 'casos zero' a tots els nivells, fins i tot en el recent congrés que va permetre reelegir l'actual president, Xi Jinping, per a un tercer mandat al capdavant del gegant asiàtic. Sosté que es poden compaginar la protecció sanitària i l'estabilitat econòmica.