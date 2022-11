Mar Iglesias deixarà la presidència d'À Punt en no presentar-se a la renovació

El procés per a renovar la presidència de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) compta amb quatre aspirants, i entre ells no es troba l'actual presidenta de l'entitat, Mar Iglesias. Tal com ha pogut saber Levante-EMV, Iglesias no s'ha presentat finalment al procés de selecció que finalitzava aquest dilluns.

Una vegada validades les candidatures a la CVMC, el Consell Audiovisual de la Comunitat Valenciana en proposarà entre dues i tres a les Corts perquè siguen aprovades posteriorment pel Botànic. Entre els candidats a presidir À Punt està Vicente Cutanda, membre del Consell Rector de la CVMV a proposta del PP en 2016. Llicenciat en Ciències de la Informació, ha sigut delegat de Canal 9 a Alacant. Una altra de les aspirants és la periodista valenciana Mar Adrián, que ha sigut directora de la televisió balear (IB3), directora de continguts en Aragón TV i directora de Nuevos Proyectos en Telemadrid. Adrián ha desenvolupat gran part de la seua carrera en RTVV i ja va optar a la direcció general d'À Punt en 2017, en el procés en el qual va ser triada Empar Marco. Un altre aspirant és Miquel Francés, professor titular de Comunicació Audiovisual de la Universitat de València (UV) i director del màster oficial en Continguts i Formats Audiovisuals en l’Era Digital. El quart aspirant és el guionista, cineasta i productor valencià Pau Vergara. Va estudiar Ciències de la Comunicació al CEU i ha llançat diverses produccions per a televisió, entre les quals està El Capitán Trueno y el Santo Grial.