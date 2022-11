Mor als 70 anys el pilotari Pascualito del Genovés

El pilotari Pascual Soler Chafer, conegut com a Pascualito del Genovés, ha mort als 70 anys per una malaltia crònica descoberta fa un any. Figura en la dècada dels anys setanta i huitanta, jugava en la posició de punter i es va alçar amb el campionat autonòmic -anomenat campionat nacional- en els anys 86 i 87. Va guanyar aquelles lligues junt amb el Simatero del Genovés i Antonio de la Granja. David Sarasol, del Museu de la Pilota del Genovés, apunta que "són els seus assoliments més importants com a professional". Una altra de les grans fites de la seua trajectòria com a pilotari va ser el fet de ser la parella de Paco Cabanes "El Genovés" en tres partides contra grans figures del raspall que es van disputar a Oliva, el Genovés i Benidorm. La parella de la Costera va guanyar els tres envits contra rivals molt potents.

Va ser pare dels també jugadors de pilota Pascualito II i Edu. La missa pel seu funeral tindrà lloc a les quatre i mitja de la vesprada de hui a la parròquia del Genovés. Des de la Federació de Pilota no han dubtat a l'hora de recordar la seua figura. OBITUARI - Ha faltat l'expilotari Pascual Soler Chafer 'Pascualito del Genovés', punter i pare dels també jugadors Pascualito i d'Edu. La misa funeral serà dimarts a les 16:30h en la Parròquia del municipi. El seu cos serà vetlat al Tanatori Crematori La Costera de Xàtiva. #DEP pic.twitter.com/7CZ8tfuOD9 — FedPilotaValenciana (@fedpival) 14 de noviembre de 2022