Aquests són els productes que més han pujat de preu

Les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) confirmen que la inflació està baixant lleugerament després de situar-se a l'octubre en el 7,3 %. No obstant això, aquesta xifra s'allunya molt de la situació real que estan experimentant els productes d'alimentació, que segons el mateix INE han pujat en un any 15,4 % i que a l'octubre van escalar un punt respecte al setembre.

Es tracta dels productes que més afecten el dia a dia dels consumidors, la cistella de la compra diària. El seu encariment està afectant directament la línia de flotació de moltes famílies que estan canviant els seus hàbits per a intentar canviar alguns productes de la cistella de la compra per uns altres de més barats. En total, la situació actual amb el repunt en els preus dels aliments suposa el major pic de la sèrie històrica des de gener de 1994. Els productes que més han pujat Sucre: 42,8 %

Llegums i hortalisses: 25,7 %

Llet: 25 %

Ous: 25,5 %

Oli: 23,9 %

Cereals i derivats: 22,1 %

Creïlles: 19,9 %

Pollastre: 18,3 %

Pa: 14,9 %

Carn de boví: 14,9 %