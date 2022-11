El restaurant Granero, de Serra, cuina el millor putxero a l'Alcúdia

El restaurant Granero, de Serra, s'ha endut el primer premi del XIII Concurs de Putxero celebrat a Salones Siglo XXI, a l'Alcúdia. Els restaurants Gambrinus (Siete Aguas) i Miguel i Juani (l'Alcúdia) han completat el podi amb el segon i tercer lloc, respectivament.

Els cuiners i ajudants dels 16 restaurants participants de la província de València han estat preparant els seus guisats des de primera hora del matí després de dos anys d'aturada per la pandèmia. No han faltat els tradicionals ingredients d'aquest plat tan valencià i emblemàtic com són la creïlla, la carlota, la carn o els cigrons. "La base és la mateixa, però canvia la manera en la qual es prepara i l'afecte que li posem cadascun", explicava María Teresa, cuinera del restaurant Gambrinus, que no ha fallat a la cita en cap edició.

Després de la preparació del plat, el jurat ha sigut l'encarregat de provar les diferents mostres per a expressar el seu resultat.

Durant l'acte, també s'han premiat les millors postres creades amb caqui de la Ribera. En aquesta ocasió, ha aconseguit el primer premi el restaurant local Miguel i Juani (l'Alcúdia). Per la seua banda, La Mar Salà (Cullera) i Granero (Serra) han aconseguit el segon i tercer premi.