Brussel·les ultima el mecanisme per a posar un màxim al preu majorista del gas

La Comissió Europea ultima ja l’esquema sobre com serà el futur mecanisme de correcció amb el qual contindre els preus del gas en casos d’emergència, sol·licitat pels líders durant l’últim Consell Europeu. Segons un document de treball distribuït entre els vint-i-set estats membres, al qual ha tingut accés El Periódico de Catalunya, del grup Prensa Ibérica, la idea és establir un màxim de seguretat per al preu dels derivats del TTF (l’índex holandés de referència en el mercat majorista europeu del gas) del mes anterior. Aquest màxim s’activaria si la base del preu TTF arriba a “un nivell predefinit” i “si la pujada de preus no es correspon amb una pujada similar a nivell del mercat mundial” (comparació amb els preus del GNL).

Segons argumenta la Comissió, posar un màxim a la cotització del futur del gas amb lliurament previst per al mes següent implicarà menys riscos que aplicar-lo als productes al comptat o amb un dia d’antelació, cosa que podria desencadenar problemes de subministrament i de liquiditat dels mercats a curt termini. “Per a garantir un efecte immediat, es proposa que els valors per a activar el mecanisme es fixen per endavant, amb l’objectiu d’evitar llargs procediments de presa de decisions que podrien retardar considerablement la seua activació i l’efecte previst d’amortiment dels preus”, argumenta la Comissió en una breu anàlisi en què de moment no figuren xifres, ni sobre el màxim del preu ni sobre la xifra que desencadenaria l’activació del mecanisme de correcció.

L’executiu comunitari presentarà les línies mestres sobre aquest futur màxim en la reunió d’ambaixadors prevista aquest dimecres, abans de presentar una proposta legislativa a temps per al Consell de Ministres d’Energia extraordinari del pròxim 24 de novembre. La crida a establir un màxim europeu al preu del gas està des de fa mesos sobre la taula dels Vint-i-set, a petició d’Itàlia o Bèlgica, encara que les reticències d’estats membres com Alemanya o Països Baixos han frenat qualsevol avanç en aquest sentit.

Tots dos països temen que establir un màxim augmente el risc de proveïment i reduïsca els incentius per a reduir el consum de gas. De fet, el document preparat per la Comissió també es fa ressò dels avantatges i inconvenients que tindria establir un mecanisme de correcció i aclareix que haurà d’incloure un fre de seguretat que permeta deixar-lo sense efecte en cas de problemes.

“Amb vista a possibles canvis en la situació del mercat i per a poder reaccionar davant de possibles conseqüències negatives no desitjades del límit de preus, haurien d’incorporar-se a la proposta de salvaguardes eficaces que garantisquen que el mecanisme puga suspendre’s en qualsevol moment si donara lloc a greus pertorbacions del mercat que afectaren la seguretat del subministrament i els fluxos intracomunitaris. El límit de preus es desactivaria automàticament si una revisió mensual demostra que ja no es donen les condicions per a activar-lo”, assenyala la Comissió.