Condemnat a cinc anys de presó un zelador de l’Hospital d’Ontinyent per abusar d’una pacient menor quan estava anestesiada

La Secció Quarta de l’Audiència Provincial de València ha condemnat a cinc anys de presó, per un delicte d’abús sexual amb accés carnal, un zelador de l’Hospital d’Ontinyent que va sotmetre una pacient menor d’edat a tocaments en les seues parts íntimes i a altres actes d’índole sexual, mentre aquesta estava anestesiada després d’una operació.

La Sala li imposa, a més, el pagament d’una indemnització de 6.200 euros pels danys morals i els perjudicis personals que va patir la víctima a conseqüència dels fets.

Així mateix, el condemnat no podrà exercir com a sanitari durant el temps que dure la condemna i queda inhabilitat per a qualsevol professió o ofici, retribuït o no, que comporte contacte amb menors d’edat per un temps cinc anys superior a la duració de la pena de presó.

Segons el relat de fets provats de la resolució, que no és ferma i contra la qual es pot recórrer davant de la Sala Civil i Penal del TSJCV, els abusos van ocórrer el 17 de maig de 2021, quan la víctima, que tenia 16 anys en el moment dels fets, es trobava en la fase de reanimació després d’haver sigut sotmesa a una intervenció quirúrgica.

Durant el procés, la infermera que l’atenia va alçar part del llençol del llit per a fer una comprovació i va descobrir que el processat, zelador sanitari, havia introduït la mà en la braga quirúrgica de la pacient.

La infermera va posar els fets en coneixement del centre sanitari. La menor va patir perforació de l’himen, lesió de la qual va tardar quatre dies a curar-se.