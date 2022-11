Els veïns preparen una “cimera” contra el turisme desbocat

Les associacions veïnals de València estan preparant una trobada per a forjar una postura comuna enfront del creixement descontrolat del turisme, sense importar el seu impacte en la ciutat i en els residents. La jornada se celebrarà el 19 de novembre, de 10 a 17 hores, a l’Espai Ribes del Parc Central de València. L’organització ha partit de la Junta de Districte de Russafa; hi estan convocades totes les associacions veïnals i col·lectius que treballen en assumptes relacionats amb el turisme; i compten amb el suport i la coordinació del col·lectiu Ecologistes en Acció. De moment, ja s’hi han inscrit 16 entitats.

Segons els convocants, després de l’estiu, el turisme ja està al 100 % i, a més, hi ha diversos projectes per a ampliar-lo encara més, com per exemple la nova terminal de creuers, noves connexions aèries low cost, ampliació de les connexions per carretera i hotels nous, entre altres. En 2019 ja es van superar els 5 milions de pernoctacions i això, diuen, té una repercussió directa en la mobilitat, la neteja, la contaminació, l’habitatge o el comerç local. “La vida de la ciutat s’ha vist seriosament alterada per aquest enfocament obsolet: créixer i créixer sense atendre els efectes indesitjables com la saturació d’oferta d’oci en l’espai públic, l’augment del preu de l’habitatge, l’expulsió dels veïns o l’especulació immobiliària”, expliquen.

Segons els convocants, l’espai públic a la ciutat de València “ja està sotmés a una explotació abusiva per part de la indústria de l’oci i el turisme, i, per si faltava alguna cosa, les expectatives d’un creixement continuat en els pròxims anys ens han posat en el punt de mira dels principals fons especulatius, financers i immobiliaris globals”. Ara és, a més, el moment ideal per a denunciar-ho, diuen, per la celebració la setmana que ve del III Congrés Internacional de Destinacions Turístiques Intel·ligents, que tracta, entre altres qüestions, la governança turística i la sostenibilitat social.

Entitats confirmades

De moment, les entitats confirmades per a aquestes jornades són Ecologistes en Acció, Federació d’Associacions Veïnals de València, Plataforma per Russafa, Amics del Carme, AV Castellar l’Oliveral, Col·lectiu de Veïnat Amics de Velluters, AV Benicalap-Entrecamins, AV Sant Antoni-Saïdia, Associació Veïnal l’Illa, Associació de Veïnes i Veïns de Natzaret, Associació Veïnal de Benimaclet, AV Pla del Remei Gran Via i AV Orriols-Rascanya.