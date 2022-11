La Guàrdia Civil sorprén dos lladres a Catadau quan carregaven objectes robats

La Guàrdia Civil ha detingut in fraganti dos homes de 42 i 43 anys i de nacionalitat espanyola quan carregaven un camió amb estris robats d’un xalet de Catadau. Els agents van ser alertats pels veïns d’una urbanització. A més, van verificar que el conductor del camió mancava de permís de conducció en vigor, ja que no disposava dels punts reglamentaris, motiu pel qual ha de ser investigat per un delicte contra la seguretat viària.

En personar-se en el lloc, van interceptar dos homes que estaven carregant un camió amb diversos estris: un forn, un microones i una porta de forja, entre altres. Els agents van comprovar que l’entrada posterior de l’immoble havia sigut violentada. Havia desaparegut la porta. A més, es va constatar la falta d’uns mobles que semblaven coincidir amb els que s’havien carregat al camió. Així, doncs, el camió va ser intervingut. Posteriorment, el propietari de l’immoble que va patir el robatori va reconéixer com a seus els objectes robats, per la qual cosa es va procedir a detindre els dos homes per un delicte de robatori amb força. Els agents del lloc auxiliar de la Guàrdia Civil d’Alginet han sigut els encarregats de dur a terme aquesta actuació. Les diligències han sigut lliurades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Picassent.