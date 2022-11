Pedro Almodóvar rebrà el Feroz d’Honor a Saragossa

Pedro Almodóvar, el director espanyol més internacional, guanyador de dos Oscars, rebrà el Premi Feroz d’Honor en la gala que se celebrarà el 28 de gener a la sala multiusos de l’Auditori de Saragossa, segons acaba de comunicar l’Associació d’Informadors Cinematogràfics d’Espanya (AICE), presidida per María Guerra.

Així, Almodóvar és el primer nom propi que es revela d’uns premis que celebren el seu desé aniversari i que repeteixen com a seu la capital aragonesa després de l’exitosa celebració de l’any passat.

Guanyador de dos Oscars

El director manxec, que va guanyar un Oscar per Todo sobre mi madre i un altre pel guió d’Hable con ella, compta també en el seu palmarés amb deu Goya, sis Bafta, quatre César (del cinema francés), un Donatello (cinema italià) i dos Globus d’Or. És a dir, es tracta d’un cineasta que fa temps que va traspassar les fronteres espanyoles i que acumula grans èxits com Mujeres al borde de un ataque de nervios, Carne trémula, La mala educación, Volver, Los abrazos rotos, La piel que habito, Julieta, Dolor y gloria i Madres paralelas, entre altres.

Les nominacions per als Premis Feroz encara no s’han revelat, ja que els crítics estan actualment votant les seues pel·lícules favorites; aquestes s’anunciaran en un acte que se celebrarà, com és tradició, aquest mes de novembre, a la capital aragonesa.