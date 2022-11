La reforma de la llei del “només sí és sí” acaba amb disputa en el Consell

La llei del “només sí és sí” s’ha afegit al calaix d’assumptes que tiben la relació dels socis del Consell. Perquè encara que la norma siga estatal, el terratrémol té rèpliques a escala valenciana. La consellera de Justícia, Gabriela Bravo, ha demanat reformar-la, una proposta a la qual ha respost el vicepresident segon i conseller d’Habitatge, Héctor Illueca: “Els responsables públics haurien d’evitar missatges que generen inseguretat jurídica a les dones”.

La brega torna a ser entre morats i socialistes, socis de govern no només a la Comunitat Valenciana sinó també a l’Estat, una nova demostració que el frec no només fa l’afecte sinó que també genera importants desavinences. Així, Bravo, de la quota socialista en el Consell i veu autoritzada dins dels del puny i la rosa en temes de feminisme, i Illueca, líder institucional d’Unides Podem i candidat dels morats per a major de 2023, han fet evidents les seues desavinences sobre aquest tema.

“Serà necessari plantejar-se una reforma d’aquesta llei”, ha indicat la titular de Justícia de l’executiu autonòmic, que s’alia amb la tesi d’una part de l’ala socialista del Govern que ja s’obri a fer-hi modificacions (encara que Pedro Sánchez ha apel·lat a veure “què hi diuen els tribunals i la Fiscalia”). La llei la va impulsar el Ministeri d’Igualtat d’Irene Montero, que ha centrat la resposta a “reforçar la formació obligatòria” dels jutges que “no estan complint la llei” i no a fer canvis.

No obstant això, Bravo ha assenyalat que aquesta possible rebaixa de penes si s’aplicava la llei “és un tema que es va advertir en els informes preceptius”, un advertiment del Consell General del Poder Judicial que la delegada del Govern en violència masclista nega que fora per aquesta futurible i ara aplicada rebaixa de penes. Per això, la consellera ha reclamat “la necessitat de reflexionar sobre les observacions preceptives” que hi facen els òrgans constitucionals.

“El que no podem consentir de cap manera és que un dèficit en la tècnica legislativa genere interpretacions que perjudiquen les víctimes”, ha considerat Bravo. I ha afegit que si els jutges “han trobat aquest problema que obri aquesta interpretació dels agressors sexuals, serà necessari plantejar-se una reforma d’aquesta llei”.

Les seues crítiques van directes contra el ministeri que dirigeix Irene Montero. En defensa de la llei i, per tant, de la ministra de Podemos, ha eixit el vicepresident del Consell, Héctor Illueca, que ha llançat un missatge directe contra Bravo: “Els responsables públics haurien d’evitar missatges que generen inseguretat jurídica a les dones”. En aquest sentit, ha indicat que el problema “no és la llei”, sinó “la resistència d’un sector de la judicatura als avanços en matèria d’igualtat”.

Aquesta acusació, en la línia de la que ha fet Montero i la resta de membres de Podemos, que atribueixen el problema a la interpretació que la judicatura fa de la llei, s’ha emportat el retret del Consell General del Poder Judicial. “Aquesta mena d’actuacions minen la confiança de les víctimes en les administracions i, singularment, en la de justícia, la qual cosa augmenta la seua desprotecció”, assenyala un comunicat de la comissió permanent, que qualifica d’“intolerables” els “atacs abocats en les últimes hores”.

Mas reclama “no fer partidisme”

Entremig, la vicepresidenta de la Generalitat i consellera d’Igualtat, Aitana Mas, principal referent de Compromís, s’ha situat més prop de la posició dels socialistes que de Podem, combinació de forces poc habitual dins dels relats d’enfrontaments dins del Botànic. Mas ha obert la porta al fet que hi haja modificacions en aquesta norma. “Com en totes les lleis, cal revisar-hi els punts forts i els punts febles, s’haurà d’estudiar si s’ha de modificar”, ha dit la portaveu de l’executiu autonòmic.

En aquest sentit, ha indicat que els polítics, a l’hora de fer lleis, “no tenim la veritat absoluta”, i que, si s’ha de revisitar la llei, s’ha de fer per a “erradicar una qüestió concreta” que no funcione. “Les lleis no són fotos fixes”, ha expressat en aquesta línia.

No obstant això, Mas ha tractat d’encapsular el problema a una qüestió que no es troba dins del Consell. “L’haurà d’estudiar el Govern central”, ha indicat, tornant a intentar allunyar del si del Consell les desavinences internes per posicions dels diferents partits. Per aquest motiu, ha reclamat que aquest debat es faça “sense soroll” i ha demanat “no fer partidisme” de l’assumpte, i ha restat qualsevol dramatisme a l’hora d’afrontar el debat.