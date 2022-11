'Boom' de visites a la Llotja amb la fi de la pandèmia i de les obres

La Llotja, joia del patrimoni de València, viu un boom de visitants. Les xifres de públic tornen als nivells prepandèmia i el monument es consolida com un dels més visitats de la ciutat. Els responsables de la gestió del monument, de la declaració com a patrimoni de la humanitat del qual s'han complit 25 anys, auguren per a 2022, ja amb les obres de conversió en zona de vianants de les places del Mercat i Bruges acabades, un rècord de visites.

L'elevat nombre de visitants que registra la Llotja es deu en part al fet que l'entrada és gratuïta, una mesura que l'Ajuntament va decretar en tots els seus museus i monuments durant la pandèmia. Superada aquesta, i ja amb els turistes de tornada a la ciutat, l'Ajuntament tornarà a cobrar per a entrar a la Llotja. Fins ara la visita al temple dels mercaders costava dos euros. Cultura apunta que era una quantitat molt reduïda tenint en compte que l'entrada més barata a Espanya a altres monuments patrimoni de la humanitat són sis euros. L'Ajuntament de València estudia una actualització de les tarifes de la Llotja, però sense arribar als sis euros esmentats.

El degoteig de visitants és continu aquests dies a la Llotja, on, amb motiu de la celebració del Dia Mundial del Patrimoni, es podrà visitar, en grups reduïts i amb cita prèvia, la torre, uns dels tresors ocults del monument gòtic. La Regidoria de Patrimoni i Recursos Culturals, amb Gloria Tello al capdavant, obri per primera vegada la torre al públic i, amb motiu de l'efemèride, ha organitzat diverses visites guiades gratuïtes a la torre de la Llotja. La primera es va celebrar ahir i està previst fer-ne tres més el 23 i 30 de novembre i el 7 de desembre. «Es tracta -va destacar la regidora- d'una ocasió molt especial per a visitar aquesta part del monument que no sempre està oberta».

«És una pena que la torre no estiga sempre oberta», assegura una de les persones que va accedir ahir a l'interior

La cita prèvia per a les visites es va exhaurir en només dos dies. Unes 400 persones podran accedir a l'interior de la torrassa, en què destaquen la seua escala de caragol única, el paviment de Manises del segle XIV pintat a mà i restaurat de la primera planta i les espectaculars vistes des de la terrassa, des d'on s'aprecien com en cap altre lloc els penells del Mercat Central (la cotorra, el drac i el peix) i el pardal dels Sants Joans.

Els visitants es queden "fascinats" amb la torre, assegurava ahir una responsable de Cultura. "És una pena que no estiga sempre oberta", asseguraven a l'eixida els visitants. Veïns de València, turistes alemanys, holandesos, argentins o visitants d'altres comunitats, com Canàries, no van voler perdre's la jornada de portes obertes d'ahir a la torre de la Llotja. Hi va haver, fins i tot, qui com Rosa, funcionària de la Tresoreria de l'Estat, va demanar permís en el treball per a visitar la torre. "És una ocasió única i no volia perdre-la".

Assignatures pendents en el monument

Les visites són, va destacar Tello, «una aposta clara per acostar el nostre patrimoni històric més valuós al conjunt de la ciutadania». La possibilitat d'obrir la torre de manera continuada no és de moment factible. Per a obrir-la seria necessari implantar mesures de seguretat addicionals que hui dia no estan programades. "La torre no pot visitar-se lliurement", destaquen en Cultura, que encara té pendents diverses intervencions a la Llotja, des de la restauració del cassetonat del Consolat del Mar fins a la reparació de les cobertes danyades després de les tempestes de juny i tapades amb plàstics, la restitució de les quals espera, com va informar aquest diari, el vistiplau de la Direcció General de Patrimoni.