Campanya a favor de Vinatea i la seua estàtua

Un col·lectiu autodenominat Plataforma Salvem Vinatea, format per dues dotzenes d'entitats, ha presentat per registre d'entrada una sol·licitud a l'alcalde Joan Ribó perquè la corporació municipal "aprove i garantisca la continuïtat de l'estàtua de Vinatea a l'actual emplaçament a la plaça de l'Ajuntament". La petició l'ha presentada Juan Ignacio Culla, un veterà militant del blaverisme, amb trajectòria en UV i Som Valencians.

Tot això, acompanyat d'un manifest en el qual enalteixen el seu valor històric, dient que és "un referent històric d'un poble", el valencià, quant a "integritat territorial i determinats valors com no tolerar ser sotmesos o la valentia d'estar disposats a donar la vida, enfrontant-se al mateix rei, evitant així que es pervertira la llei i es desmembrara el Regne de València".

"Els pobles que perden o no mantenen la seua memòria històrica acaben perdent també els seus senyals d'identitat. Històricament, s'ha personalitzat en Vinatea un fet col·lectiu del poble valencià, unit i disposat a lluitar fins a entregar la vida per la pervivència de la seua entitat i identitat com a poble".

A banda de considerar que la trajectòria de Vinatea no és de la ciutat, sinó de tot el Regne i, per consegüent, que hi ha altres llocs millors per a reubicar l'estàtua, entre els motius pels quals l'Ajuntament suggereix el canvi està la "falta d'estima i coneixement" de la seua figura o la incomoditat (no confessa) que suposa el relat de la vida del "jurat en cap", segons la qual va matar la seua dona i el seu amant en assabentar-se de l'adulteri que cometien. Els signants no en fan referència.

Salvem Vinatea, que inclou, entre altres, el Consell Assessor de la Unesco, Centenar de la Ploma, Reinaixença Valencianista, l'RACV, Col·lectiu Fullana, El Piló i Mujeres Juristas, sol·liciten "la major quantitat d'adhesions, en un acte de patriotisme que mai serà suficient".