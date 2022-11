El fiscal general es compromet a aplicar el sí és sí amb vocació d'empara a les víctimes

El fiscal general d'Estat, Álvaro García, ha tingut ocasió de valorar en públic aquest dijous per primera vegada les rebaixes de penes de presó a violadors i abusadors sexuals després de l'aplicació de la Llei del només sí és sí, reconeixent que la modificació de tipus penals comporta "la revisió d'algunes condemnes existents". Aquest procés, segons ha assegurat, es durà a terme "fugint d'automatismes", perquè els fiscals faran el seu treball de revisió en cada cas que se'ls presente, i sempre "amb una clara prioritat i vocació d'empara a les víctimes i respecte als principis constitucionals".

El cap dels fiscals espanyols ha fet aquestes manifestacions durant la seua intervenció en el VIII Congrés de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere celebrat al Senat, en presència de la ministra d'Igualtat, Irene Montero; el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska; el president suplent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Rafael Mozo, i altres personalitats de l'àmbit jurídic.

Les paraules de García sobre la postura que adoptarà el seu departament davant la polèmica per les primeres conseqüències de l'entrada en vigor de la llei han sigut recollides immediatament després per la mateixa Montero. En un to molt més discret que el dels últims dies, en els quals ha atribuït als jutges actituds masclistes i aplicació errònia de la llei, Montero s'ha limitat a assenyalar la importància que té el paper dels fiscals perquè l'aplicació de la norma qüestionada no servisca per a reforçar "estructures de desigualtat".

Montero també ha suavitzat la seua postura davant de la judicatura per a reconéixer públicament, en el marc del seu discurs en l'acte d'obertura d'aquest Congrés, el treball dels que dins d'aquest àmbit tenen "experiència, cos i coneixements" per a aconseguir l'objectiu de la igualtat "malgrat les ferotges resistències que intentaran frenar aquest imparable canvi".

Recomanacions internacionals

Ha recordat, en tot cas, les recomanacions internacionals per a garantir una formació que permeta que els professionals de la justícia "manegen els casos d'una manera sensible al gènere", per la qual cosa considera que la seua obligació és assegurar-ho. Per a la ministra, les institucions han d'oferir "portes d'entrada segures" a les dones per a accedir a les garanties plenes de tots els seus drets.

També ha intervingut en aquest acte la presidenta de l'Observatori de la Violència, Ángeles Carmona, que ha expressat el seu suport als jutges i les jutgesses de tota Espanya pel seu esforç i entrega. Considera que les dones poden estar segures que aquests professionals compten amb sòlida formació professional i "afronten cada cas amb enorme professionalitat i amb la sensibilitat i comprensió necessàries cap a les víctimes de qualsevol tipus de violència masclista". Aquesta formació dels jutges també ha sigut defensada durant el seu discurs pel president Mozo durant la seua intervenció en l'acte.