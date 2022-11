Ford estima en 2.400 la pèrdua d'ocupacions a Almussafes per l'electrificació

Quatre de cada deu treballadors. Aquest és el percentatge d'empleats respecte a les actuals plantilles que Ford estima que no seran necessaris per a la fabricació de nous vehicles elèctrics com els que estan previstos que arriben a la seua planta d'Almussafes previsiblement durant l'any 2026. Això, tenint en compte que la factoria valenciana té uns 6.000 treballadors, suposaria una greu retallada: prescindir d'unes 2.400 persones.

L'estimació -avançada pel diari econòmic The Financial Times- la va fer ahir en una conferència a Detroit el CEO de la multinacional automobilística, Jim Farley, que va sintetitzar en concret que "es necessita un 40 % menys de mà d'obra per a fabricar un cotxe elèctric, així que hem de subcontractar perquè tots tinguen un paper en aquest creixement".

Aquestes paraules es produeixen, a més, tan sols una setmana després que Martin Sander, líder de la divisió elèctrica de Ford a Europa, avançara ja en una trobada davant diversos mitjans espanyols que "la nova era elèctrica implicarà una sensible reducció de les hores de treball" a la fàbrica valenciana, que podria arribar fins al 50 %". No obstant això, en aquest moment, Sander no va voler fer una estimació de quantes persones podrien perdre la seua ocupació, una línia que -encara que en clau més general- sí que ha perfilat Farley.

No és la primera vegada que Farley assegura que Ford té actualment massa empleats i ja a la fi d'agost va decidir prescindir a escala mundial d'uns 3.000 treballadors. No obstant això, en comparació amb altres fabricants -segons ha apuntat el Bussiness Insider-, els executius de la companyia consideren que encara s'hauria de fer una major reducció de personal en les diferents plantes que la firma té arreu del món.

Context advers a Almussafes

La necessitat d'una reestructuració per l'electrificació no resulta tampoc una notícia desconeguda per a la fàbrica valenciana. No en va, fa unes setmanes UGT-Ford, sindicat majoritari actualment a la planta, ja avisava que temien que durant el pròxim 2023 l'empresa de l'oval fera un ERO a Almussafes, una reducció de personal que arribaria, a més, després d'un any marcat per la crisi de components i les limitacions de producció que han obligat al fet que durant diverses jornades recents la factoria haja hagut de parar parcialment o per complet la seua producció de motors i de vehicles. La tendència, com a mínim, s'estendrà fins a finals d'any.