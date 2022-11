Un pivot compatible amb Hugo Guillamón

Les reunions de treball de Singapur entre Peter Lim, Layhoon Chan, Gennaro Gattuso i Miguel Ángel Corona van servir per a definir el full de ruta del València en el mercat d'hivern. El màxim accionista no va tancar la porta a fitxar al gener. La prioritat és signar un migcampista defensiu. Un pivot que, segons ha pogut saber Levante-EMV, equilibre la jove medul·lar del València i complemente l'actual 6 de l'equip: Hugo Guillamón. El migcampista que ha començat a buscar el club per a potenciar la medul·lar serà compatible amb l'internacional de la selecció espanyola.

El pla de Gattuso és que Hugo i el nou migcampista (si és que finalment arriba al gener) encaixen en el mateix trivot. L'objectiu és buscar un perfil complementari al de Guillamón que puga fer millorar els dos futbolistes i que potencie el centre del camp del València. Aquesta no és una idea nova de l'italià. Rino ja va preveure l'estiu passat la possibilitat de fitxar un stopper de diferents característiques a les d'Hugo i d'aquesta manera alliberar el de l'Eliana en tasques de construcció aprofitant la seua visió de joc i la seua distribució de pilota. Es busca un perfil de migcampista amb més desplegament físic i de major recorregut que Guillamón per a traure encara més rendiment a la qualitat tècnica d'Hugo amb la pilota en els peus. Rino actualment només disposa de cinc migcampistes en plantilla: Hugo Guillamón (22 anys), Yunus Musah (19), André Almeida (22) i els cedits Ilaix Moriba (19) i Nico González (20). La mitjana del centre del camp del València és de 20,4 anys. La temporada ha demostrat que l'equip necessita un migcampista amb més experiència i capacitat per a controlar i llegir els partits.