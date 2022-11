Rússia diu que la guerra a Ucraïna "no seria necessària" si els EUA "hagueren pressionat a temps" Kíiv

El portaveu del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmat aquest dijous que la invasió d'Ucraïna "no hauria sigut necessària" si el Govern dels Estats Units haguera exercit la seua influència sobre Kíiv i haguera "pressionat a temps" el país.

"Washington diu que si no hi haguera bombardejos russos, no s'hauria produït la caiguda d'un S-300 de les Forces Armades d'Ucraïna a Polònia. Però si segueixes aquesta lògica, llavors caldria revisar la situació en una altra direcció i caldria concloure que si no s'haguera produït una total falta de disposició per part dels Estats Units i l'OTAN a abordar les preocupacions de Rússia, no s'hauria produït una operació militar especial a Ucraïna", ha asseverat.

Així ha respost durant una roda de premsa a les preguntes sobre la principal causa de la caiguda d'un míssil a l'est de Polònia, un fet que s'ha saldat amb dos morts. En aquest sentit, ha reafirmat que la "causa principal" d'aquesta situació són les accions dels Estats Units i l'OTAN.

"Si els Estats Units i l'Aliança hagueren pressionat llavors el règim de Kíiv i hagueren donat garanties que no durien a terme una nova guerra civil i un atac contra la seua pròpia població en dues repúbliques ja independents, llavors no hi hauria operació especial", ha incidit en relació amb el nom donat a la invasió per part del govern rus.

Sobre aquest assumpte, ha matisat que la invasió continuarà, precisament, fins que Moscou "aconseguisca els seus objectius", atés que "la part ucraïnesa no desitja tirar avant cap negociació". "No hi ha negociacions públiques de moment", ha subratllat.