Sis mil alzirencs usen el bus urbà de manera gratuïta

Uns 6.000 alzirencs i alzirenques usen el transport urbà de manera gratuïta. Al llarg de huit anys el nombre d'usuaris no ha deixat de créixer des que es pot sol·licitar la targeta que permet accedir al transport públic sense cap cost per al ciutadà. De les 980 targetes lliurades el primer any de funcionament s'ha passat a les 5.720 targetes actuals.

La Regidoria de Serveis Urbans de l'Ajuntament d'Alzira va apostar en 2015 per oferir un Bo Social, una targeta que permet utilitzar de manera gratuïta el servei municipal d'autobús. La mesura es va adoptar tant per a ajudar la ciutadania amb menys recursos econòmics com per a fomentar la sostenibilitat a través del transport públic.

Fernando Pascual, regidor encarregat de l'àrea, ha valorat molt positivament l'increment dels usuaris, tant per la quantitat de ciutadans beneficiats com per la importància que té la utilització del transport públic, que contribueix a disminuir la contaminació que provoquen els vehicles i a aconseguir una ciutat més neta i amb millor qualitat de vida. "És una manera de promoure la lluita contra el calfament global i el canvi climàtic”.

Per a tramitar l'obtenció de la Targeta del Bonobús Social cal omplir un formulari que està disponible en el web municipal www.alzira.es i presentar-lo a l'Oficina de Registre (La Clau).