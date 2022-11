El valencià Francisco Coll estrena 'Aqua Cinerea' a Califòrnia

El compositor valencià Francisco Coll, que va exercir la seua residència al Palau de la Música durant les temporades 2018-19 i 2019-20, estrenarà Aqua Cinerea, opus 1 a Califòrnia, precisament l'obra que va interpretar l'Orquestra de València el mes de juliol passat en el I Festival de Llíria. La seua estrena estatunidenca serà de la mà de l'Orquestra Filharmònica de Los Angeles, dirigida pel també valencià Gustavo Gimeno, els dies 26 i 27 de novembre, al Walt Disney Concert Hall. A més, el 27 de novembre estrenarà ell mateix, a França, el seu concert per a violoncel amb l'Orquestra Filharmònica de la Ràdio de França i Sol Gabetta.

La presidenta del Palau, Gloria Tello, ha destacat que “volíem fer-nos eco d'aquest nou impuls internacional de Francisco Coll, que demostra l'encert de la seua elecció com el nostre primer compositor resident, i que està tan vinculat al Palau de la Música”. Tello ha recordat que Coll, amb l'Orquestra de València, a banda de la seua obra Aqua Cinerea, va dirigir la seua estrena mundial de Lilith en l'abonament del Palau de la Música, que també va interpretar el concert per a guitarra Turia i que en el Festival Iturbi es va poder escoltar el seu quintet Las lógicas exquisitas.

Estrena mundial

Així mateix, aquest impuls internacional de Coll tindrà una cita destacada quan es pose al capdavant de l'Orquestra Filharmònica de la Ràdio de França, per a dirigir l'estrena mundial de la seua última obra al Gran Auditori de la Maison de Radio France a París. Es tracta del Concert per a violoncel i orquestra, escrit per a Sol Gabetta, i encarregat conjuntament per l'Orquestra Filharmònica de la Ràdio de França, Kammerorchester Basel i l'Orquestra Simfònica de la BBC.

Respecte a aquesta estrena, Francisco Coll ha assenyalat que “és tot un honor poder dirigir l'estrena del meu Cello Concerto al costat de Sol Gabetta i l'Orquestra Filharmònica de la Ràdio de França”. “En els últims anys”, hi ha afegit Coll, “he col·laborat en diferents projectes juntament amb Sol, i estic desitjant arribar a París en uns dies per a començar els assajos”.

Impuls al talent

Per la seua banda, el director del Palau, Vicent Ros, ha felicitat Coll per la seua trajectòria internacional i ha destacat que “l'impuls al talent i la cooperació amb els nostres creadors forma part de la nostra tasca”, i en el cas de Coll, “desitgem continuar mantenint amb ell una relació llarga, que continue elevant el gran nivell artístic del qual estem gaudint”.