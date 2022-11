La C. Valenciana és la destinació preferida per a viure

Si un espanyol està buscant anar-se’n a viure a una altra zona del país, el més probable és que es decidisca per la Comunitat Valenciana. L’Institut Nacional d’Estadística ha revelat aquest divendres, en la seua estadística poblacional i migratòria del primer semestre de 2022, que l’autonomia és la que millor saldo migratori interior presenta, és a dir, que rep moltes més persones que les que se’n van. El total d’aquest saldo migratori interior és de 2.570 persones més que han arribat que les que se n’han anat.

I no només això, sinó que, a més de ser la millor posicionada, li trau quasi el doble a la segona en aquest aspecte, Madrid. La comunitat castellana, que tradicionalment ha sigut el pol central de migració des d’altres parts del país, es veu desplaçada ara per l’atractiu de la vida valenciana. El saldo migratori interior positiu de Madrid és de 1.435 persones.

La diferència és abismal amb la tercera en aquesta taula, Andalusia, el saldo migratori interior de la qual és de 769. D’aquestes dades es pot inferir que la C. Valenciana és una de les dues úniques autonomies on de veritat hi ha un moviment d’atracció des de la resta del país. A més, cal destacar que el fenomen que es dona ací és totalment invers en una autonomia veïna com Catalunya, que és la que pitjor saldo migratori interior té d’Espanya, amb 1.468 persones menys que han arribat que les que se’n van anar.

Se superen els 5.100.000 habitants

La guerra d’Ucraïna ha impactat en els fluxos migratoris de tot Europa i la Comunitat Valenciana no n’és una excepció. L’INE ha confirmat aquest divendres en l’estadística que a territori valencià han arribat 12.417 ucraïnesos des de principis d’any —encara que es pot inferir que la immensa majoria d’ells hi van arribar a partir del 24 de febrer, dia en què va esclatar la guerra quan Rússia va envair el seu país veí—.

En total, comptant la resta de països de procedència, el saldo migratori exterior valencià és positiu en 33.678 persones. Altres països que estan al capdavant en la migració que arriba ací són Colòmbia, Veneçuela, l’Argentina i el Marroc. Això implica, entre altres coses, que el territori ha superat ja els 5.100.000 habitants en el primer semestre de 2022, amb 5.106.228 ciutadans en data d’1 de juliol d’enguany.