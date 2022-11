Carrers i espais públics de Benifaió s’omplin de pintades nazis

La simbologia nazi torna a campar a plaer en façanes i mobiliari urbà de la Ribera. En aquesta ocasió, s’ha detectat un increment de pintades amb missatges feixistes i esvàstiques a la localitat de Benifaió, la qual cosa inquieta un sector de la població.

En un moment en el qual l’extrema dreta guanya terreny en la política europea, també proliferen les pintades amb simbologia ultra. En el cas de Benifaió, s’ha detectat un increment preocupant de grafits en façanes d’habitatges o edificis abandonats, encara que també es poden observar en senyals de trànsit. “Putos rojos” o “Zona fascista” són alguns dels missatges que apareixen al costat d’esvàstiques, punts de mira, el símbol de les SS o el número 88, utilitzat com a abreviatura de l’expressió Heil Hitler, ja que la huitena lletra de l’alfabet és la h.

L’augment de simbologia que promou l’odi ha generat una certa inquietud en la població, segons ha denunciat el Partit Popular, que assegura haver rebut “moltes queixes” dels seus veïns. La formació conservadora ha expressat el seu malestar davant de l’aparició de “noves pintades amb simbologies nazis en diferents punts de la població”, que se sumen “a les que ja hi havia”.

De fet, els populars sostenen que algunes de les pintades més antigues que s’observen en la via pública tenen, almenys, quatre anys. Igualment, van recriminar a l’executiu socialista la seua passivitat davant de la proliferació de grafits nazis per no donar “cap solució” a un problema “que dona mala imatge de la nostra població”. Finalment, el PP ha sol·licitat a l’Ajuntament “que es faça càrrec de llevar aquestes pintades, perquè no són legals, han sigut accions vandàliques alienes als propietaris dels habitatges i aquests no tenen per què fer-se càrrec d’aquest cost”. Amb tot, les administracions públiques rares vegades intervenen en desperfectes ocasionats en propietats privades. De fet, en els últims anys, s’han realitzat accions promogudes per col·lectius socials o culturals per a repintar els espais embrutats per grafits de simbologia nazi.

El setge judicial no va frenar la proliferació a Carcaixent

Carcaixent és una de les localitats on més pintades nazis s’han detectat en els últims anys. De fet, malgrat haver sigut identificat el presumpte autor d’unes mil, sempre n’apareix alguna nova. La Fiscalia sol·licita per a ell tres anys de presó i una sanció de 23.000 euros per un delicte continuat de danys, amb l’agreujant d’odi racista i antisemita. L’Ajuntament es va personar en 2020 com a acusació particular en la causa, que continua oberta.