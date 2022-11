El CIS veu el PSOE guanyador en les eleccions amb cinc punts d’avantatge sobre el PP

El PSOE guanyaria de nou les eleccions generals si se celebraren ara, i ho faria amb un avantatge de més de cinc punts sobre el PP, segons el Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS).

La institució ha publicat, aquest dijous, el seu nou baròmetre, en el qual els socialistes es mantenen com la primera força política i no registren cap canvi en estimació de vot respecte al mes passat, per la qual cosa, si se celebraren ara eleccions, obtindrien un 32,7 %. Per contra, els populars caurien més d’un punt, fins al 27,2 %.

Des que Pablo Casado va abandonar la presidència del PP i la va assumir Alberto Núñez Feijóo, els populars han tingut un creixement molt destacat durant la primera meitat de l’any, en passar del 21,3 % d’estimació de vot al febrer fins al 30,1 % al juliol, quan, per primera vegada, van superar els socialistes en intenció de vot en quasi dos punts. En els últims mesos, però, la seua intenció de vot s’ha anat desinflant en favor dels socialistes.

D’altra banda, Vox es recupera lleugerament després de la seua patacada, encara que no aconsegueix superar Unides Podem. La formació de Ione Belarra patiria una baixada del 12,7 % al 12,2 %, mentre que el CIS concedeix una pujada a Vox, que escala del 8,8 % d’octubre al 10,1 % d’aquest mes.

L’enquesta, amb un treball de camp entre el 2 i el 12 de novembre, ha coincidit amb la ruptura de les negociacions per a la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i enmig del debat sobre el delicte de sedició. En una pregunta realitzada pel CIS sobre la renovació del CGPJ i el Tribunal Constitucional, el 39,4 % dels electors pensa que el principal responsable del bloqueig és el PP, mentre que el 21 % creu que ho és el PSOE. D’altra banda, el 19,2 % considera que totes dues formacions en són responsables per igual.

Ciutadans, per la seua banda, a penes varia i es queda en el 2,5 %, igual que ERC, que obtindria el 2,2 %. El partit taronja ha anat perdent suports progressivament des de finals de 2020, quan comptava amb una estimació de vot del 10,5 %.

Els republicans mantenen els mateixos suports que en el baròmetre del mes passat. No obstant això, és 1,4 punts percentuals menys que les paperetes obtingudes en les últimes generals celebrades en 2019. Més País-Compromís obtindria l’1,5 % dels vots, i el PNB es quedaria en l’1,4 %. JxCat i Bildu tindrien l’1 %, cada un.