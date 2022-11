El jugador del València CF José Luis Gayà abandona el Mundial de Qatar 2022. El lateral esquerre de Pedreguer, que anit va aterrar a la Qatar University —que es converteix des d’ara i durant tot el seu periple mundialista en la caserna general i centre d’operacions de la selecció espanyola—, abandonarà l’expedició de Doha al llarg del dia de hui després de patir un esquinç lateral de grau baix al turmell dret a ‘Ammān durant l’entrenament previ al partit contra Jordània. La seua marxa ve precedida per la decisió tècnica presa pel seleccionador, Luis Enrique Martínez, pocs dies abans d’arrancar la competició internacional.

“OFICIAL | José Luis Gayà abandona la concentració de la selecció absoluta per al Mundial de Qatar. El lateral se’n va de Doha amb l’afecte, el respecte i el reconeixement dels seus companys i de tota l’RFEF”. És el tuit que acompanyava un enllaç al web oficial de l’RFEF que no funcionava. I, a l’instant, el mateix compte ha esborrat el tuit recollit per À Punt.

Aquest divendres, l’equip celebrarà la seua primera sessió d’entrenament, a les 19.00 hores (17.00 h a la península Ibèrica), per a començar els seus treballs de preparació de cara al partit de debut en aquest Mundial de Qatar 2022, el pròxim dia 23, contra Costa Rica.

Amb el president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales, i el seleccionador, Luis Enrique, al capdavant de l’expedició, els 26 jugadors que disputaran el Mundial de Qatar 2022 van mostrar rostres de serietat i cansament a la seua arribada de matinada a Doha.