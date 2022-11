Més ratifica la llista municipal de Compromís per a València

L’executiva de Més València ha ratificat la llista proposada per la comissió negociadora de Compromís, de manera que la candidatura que acompanyarà Joan Ribó en les municipals de 2023 té cada vegada més aparença d’oficialitat i de definitiva. No en va, és l’executiva de l’antic Bloc a València la que ha parlat amb tota claredat i per unanimitat dels seus 18 components.

L’ordre de la llista, en els 15 primers llocs de la candidatura, que ha ratificat l’executiva del partit amb més militants en la coalició valencianista, és: Joan Ribó (1r, no adscrit), Papi Robles (2a, Més), Sergi Campillo (3r, Iniciativa), Pere Fuset (4t, Més), Lluïsa Notario (5a, Iniciativa), Lucía Beamud (6a, Els Verds), Giuseppe Grezzi (7é, no adscrit), Ferran Puchades (8é, Més), Eva Coscollá (9a, Més), Juan García (10é, Iniciativa), María Giner (11a, Més), Glòria Tello (12a, Iniciativa), Jordi Peris (13é, Iniciativa), Raquel Valles (14a, Els Verds) i Isa Lozano (15a, Més). Aquesta és la llista i l’ordre que es portarà a l’assemblea de l’1 de desembre de tot Compromís de València perquè siga ratificada pels militants i adquirisca carta d’oficial. Aquesta candidatura ha de ser subscrita pel 66 % dels militants. La primera conclusió de l’acord adoptat per unanimitat en l’executiva comarcal de València de Més, celebrada ahir, és que en els llocs d’eixida, que es consideren els deu primers, hi ha almenys quatre cares noves respecte a les eleccions de 2019. Es tracta de Ferran Puchades (8é) i Eva Coscollá (9a), tots dos de l’antic Bloc, a més de Juan García (10é), d’Iniciativa; i Papi Robles, també de Més, que va la segona. En el cas de Robles, síndica de Compromís a les Corts, era evident que seria la segona de Ribó, perquè des que va anunciar la seua intenció d’acompanyar l’alcalde en el seu intent per revalidar l’alcaldia de València, es donava per fet que ocuparia aquesta plaça per a aspirar a governar al Cap i Casal. Quant a Puchades i Coscollá, les seues posicions s’han acabat de tancar en la comissió negociadora amb representants de totes les forces que formen Compromís. Aquests noms i aquest ordre numèric han de ser també aprovats per les executives d’Iniciativa i dels Verds, per a verificar, fonamentalment, que es compleixen les quotes d’aquestes dues formacions en aquests deu llocs d’eixida. El fet és que, efectivament, aquestes quotes es compleixen, i, per tant, tot apunta al fet que la llista tindrà el vistiplau de les dues formacions més xicotetes de Compromís, en els pròxims dies, i que tota la candidatura serà confirmada el pròxim 1 de desembre. Fonts del col·lectiu de Més València han mostrat la seua “satisfacció” per la capacitat de les diferents forces que integren Compromís d’arribar “a acords” per a formar una candidatura al Cap i Casal “integradora de totes les sensibilitats i els partits que componen aquesta organització”. L’objectiu és clar, és ajudar Ribó “a tornar a guanyar les eleccions en 2023”, han afegit aquestes fonts.