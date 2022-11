El CEIP El Molí de Torrent viatja a Turquia per a treballar el reciclatge

El CEIP El Molí de Torrent ha finalitzat aquest curs la participació en el programa cofinançat d'Erasmus+, el lema del qual era "Think green, go green, recycle for life". El projecte KA229 ha versat sobre el reciclatge i la reutilització de productes. De fet, el centre continua hui dia fent activitats a l'hort escolar de vermicompostatge per a desenvolupar un hort sostenible, amb les accions de reciclatge i amb el programa d'alimentació saludable.

El mes d'octubre passat, el col·legi va dur a terme l'última experiència de mobilitat, en la qual cinc alumnes i dos professors van viatjar a Turquia. A Istanbul es van trobar amb els altres països col·laboradors, i l'alumnat de cada país va fer una presentació. Conjuntament, van fer activitats com ara visitar el Topkapi Palace, Hagia Sofia, Grand Bazaar, Çamlica Hill, Patriarchal Church of St George; fer una passejada amb vaixell pel Bòsfor, i visitar una planta de reciclatge i compost. En el centre escolar de recepció va fer tallers de reciclatge i va plantar llavors i plantes típiques de cada país en l'hort escolar. El viatge va concloure amb un sopar al col·legi amb plats típics elaborats per les famílies.