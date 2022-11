La col·lecció Lladró s'exposarà al gener al Palau de les Comunicacions

La col·lecció Lladró, adquirida per la Generalitat Valenciana per 3,7 milions d'euros, s'exposarà a finals de gener al Palau de les Comunicacions abans de ser traslladada amb caràcter definitiu al Museu de Belles Arts. Composta per 73 obres d'entre els segles XIV i XX, entre la llista d'obra que compon la col·lecció que els germans Lladró han anat creant al llarg dels anys figuren artistes com Zurbarán, Sorolla, Pinazo, El Greco, Ribera, Rubens, Vicent Macip o el seu fill Joan de Joanes, i peces dels escultors Marià Benlliure i Ignasi Pinazo.

La col·lecció adquirida per al Museu de Belles Arts ajudarà, segons Ximo Puig, "a entendre la vida" Després d'un procés de 10 mesos de converses que, segons Luz Lladró, "no ha sigut gens fàcil", s'ha formalitzat un acord que, en paraules del president de la Generalitat Valenciana Ximo Puig, és "una adquisició, però amb l'esperit d'una cessió", en el qual la família dels col·leccionistes han prioritzat que les obres es queden a València "per a fer créixer el patrimoni cultural valencià". La col·lecció adquirida per al Museu de Belles Arts ajudarà, segons Ximo Puig, "a entendre la vida". Per ser la peça més antiga, destaca el Retaule de la Mare de Déu del Mestre de Cubells, així com L'Oració a l'Hort de Joan Reixach. En la col·lecció figuren set obres "diferencials" de Sorolla -entre les quals està l'obra Jo soc el pa de la vida, feta en 1896-, un Zurbarán i una escultura de Benlliure.