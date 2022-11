Els campaners de Moixent ja tenen president d'honor

L'Associació de Campaners de Moixent va nomenar dissabte passat, 19 de novembre, el sacerdot Antonio Rafael González González, actual rector de la Llosa de Ranes, com a president d'honor de l'entitat. Va ser rector de la parròquia de Sant Pere Apòstol de Moixent entre els anys 1997 i 2018. Felipe Sanchis Tárrega, president de l'Associació Campaners de Moixent, va exposar l'elecció del nou president d'honor: "Entre altres coses, va impulsar i va animar el toc manual de campanes i la creació de la nostra associació".

El nomenament es va oficialitzar el mateix dia que l'entitat que agrupa els campaners de Moixent complia quinze anys com a associació cultural. Aquesta jornada també va coincidir amb altres aniversaris de les persones implicades. Així, es van complir 40 anys de l'ordenació com a sacerdot d'Antonio González, 25 anys de la seua entrada com a rector a Moixent, 15 anys de la restauració de la torre campanar i 15 anys de la recuperació del toc manual de campanes i la creació de l'agrupació.