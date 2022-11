El Nadal espera el millor Nico González

Nico González ha sigut un dels protagonistes del València CF en aquesta arrancada de temporada. La seua arribada va generar il·lusió, però li va costar adaptar-se i no va ser fins a la jornada quatre quan va aconseguir la primera titularitat, això sí, amb una gran carta de presentació contra el Getafe. Malgrat això, mai ha aconseguit ser indiscutible per a Gennaro Gattuso, però sí que ha aparegut en l'onze en cinc ocasions. Una de les quals va ser contra el Betis, en l'últim duel abans de l'aturada pel Mundial, i és curiosament un dels seus millors partits amb la samarreta del València. Va marxar amb bon sabor de boca, amb Mestalla entregat al seu partit i amb la sensació que en la tornada pot tindre el seu espai. De fet, Luis de la Fuente continua confiant en ell com un dels pesos pesants i va ser titular en l'últim enfrontament de la Sub-21, un partit en el qual va actuar com a pivot defensiu.

El futbolista, al qual li afavoreix tant el 4-3-3 com el 4-2-3-1, té Hugo Guillamón com a competència en el pivot, però tots dos han demostrat ser totalment complementaris. El jugador té la ment posada a poder ser més important en aquesta segona part del curs que es reprendrà després del Mundial, en el qual curiosament està Hugo. Amb ell ha disputat dos partits coincidint en l'onze aquesta temporada: Rayo Vallecano, en què va marcar el seu primer tant com a valencianista, i contra el Getafe de Quique Sánchez Flores, amb un triomf contundent per 5-1. El repte ara és tindre més protagonisme i tractar de sumar amb major regularitat, de la qual cosa, a més, està convençut el futbolista dirigit per Gennaro Gattuso. El conjunt valencianista, a més, necessita la seua millor versió en tots els sentits. Primer perquè a l'equip li falta major estabilitat en la mitjana, i segon perquè si el rendiment individual és positiu, el col·lectiu creixerà Malgrat això, la sensació és que el mercat d'hivern apareix de fons amb l'obligació de reforçar diverses posicions, entre elles el mig camp i la figura d'un altre extrem. El València de Gattuso va començar la temporada amb Nico, Hugo Guillamón, Almeida, Yunus i Ilaix Moriba com a integrants del centre del camp. Amb Soler rumb al Parc dels Prínceps, l'equip té cinc jugadors per a tres llocs i amb ‘estils’ molt diferents. Més enllà de Nico, la resta dels futbolistes han tingut també ‘sort’ molt diferent. Ilaix és el que menys presència ha tingut malgrat conéixer la casa i haver disputat la segona part del curs passat. Qui sí que ha destacat és Almeida, amb golàs al Betis inclòs.