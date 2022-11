La Policia Local detecta una forta pujada de les alcoholèmies al volant

La Policia Local de València s'ha trobat enguany amb un greu problema d'alcoholèmies entre els conductors. Tant les infraccions administratives com les penals, particularment aquestes últimes, pràcticament s'han doblat respecte als anys anteriors a la pandèmia, cosa que significa, a parer del regidor de Protecció Ciutadana, Aarón Cano, que «hi ha hagut una relaxació entre els conductors respecte al consum d'alcohol». Tant és així que la Policia Local, que habitualment per aquestes dates incrementa els controls d'alcoholèmia pels sopars de Nadal, ha decidit augmentar-los encara més per a tractar de contindre la situació.

Segons dades oficials de la Policia Local de València, les infraccions administratives, que només comporten multa, van ser 1.038 l'any 2018; es van relaxar lleument durant la pandèmia i posteriorment han tornat a pujar fins a arribar, enguany, a les 1.862. I pel que fa a les infraccions penals, les que comporten penes de presó, l'increment ha anat de les 685 de l'any 2018 a les 1.100 en 2022, de moment. Segons ha explicat Aarón Cano, una de les causes d'aquest increment està en la reforma de la Divisió de Seguretat Viària de la Policia Local i l'increment dels controls, «però precisament el que hem comprovat és que encara hem de fer més perquè la situació està disparada». En la seua opinió, hi ha hagut una «relaxació» entre els conductors respecte a l'alcohol. «Han abaixat la guàrdia», diu. «Pensen que amb tres copes poden agafar el cotxe i no és així. En aquests casos cal agafar un taxi o anar caminant», explica. En conseqüència, la Policia Local es proposa continuar incrementant els controls en tota la ciutat i fer un esforç especial, més fins i tot del que es fa tots els anys, al llarg d'aquest Nadal, quan es produeix el fenomen dels sopars d'empresa. «Veient el que hi ha, amb aquests informes, cal incidir molt en això», insisteix Cano, que assegura que les unitats de convivència (UCO) «el que més posen cada nit són sancions per alcoholèmia». I no ocorre solament els caps de setmana o entre els joves, sinó cada dia i a persones de diferents edats, assegura el regidor.