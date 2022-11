Valenciaport, referent en descarbonització als Estats Units

L'objectiu de Valenciaport de ser un port neutre en emissions en 2030, avançant-se en 20 anys a l'agenda del Pacte Verd Europeu, i alienat amb l'estratègia mediambiental de la ciutat de València, servirà de referència a l'Atlantic Council, think tank nord-americà, en l'elaboració d'un informe sobre la descarbonització a les ciutats del futur. Aquesta institució està analitzant els casos d'èxit en matèria de sostenibilitat i transició energètica en zones que servisquen de referència per a aplicar en altres ciutats. En el cas d'Europa, València i Rotterdam han sigut les seleccionades per Atlantic Council.

La trobada, en què van participar representants d'empreses valencianes, Ajuntament de València, Generalitat i Valenciaport, ha sigut encapçalada per Peter Engelke, director adjunt del Centre Scowcroft per a l'Estratègia i la Seguretat de l'Atlantic Council i membre del Global Energy Center. El cap de Planificació Estratègica i Innovació de l'Autoritat Portuària de València (APV), Juan Manuel Díez Orejas, va comentar que «en la trobada hem detallat als representants del think tank estatunidenc els projectes que està desenvolupant Valenciaport en temes de descarbonització i sostenibilitat ambiental». En aquesta reunió els representants d'Atlantic Council volien conéixer de primera mà les accions que estan duent a terme institucions o empreses actives en programes de descarbonització com el Port de València. «Unes iniciatives alineades amb la ciutat i la seua àrea d'influència en termes de governança, tecnològics, econòmics o infraestructures, que ens estan posicionant com un referent en la reducció de les emissions», va destacar Díez Orejas.