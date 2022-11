Temporal de pluja i vent amb ratxes de 80 km/h a València

L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha fixat una alerta per ratxes fortes de vent de 80 km/h en l'oratge a València. Concretament, l'Aemet exposa que hi ha ratxes màximes de 80 km/h per temporal de vent a l'interior nord i sud de València i en el litoral nord i sud de València.

Per tant, la Comunitat Valenciana estarà aquest dilluns en alerta nivell groc per temporal de vent de l'oest i nord-oest que podria arribar a ratxes màximes d'entre 70 i 90 quilòmetres per hora i, en alguns punts del litoral nord de Castelló, arribar a última hora als 100 km/h, i per fenòmens costaners.

A més, al llarg del dia de hui, en l'oratge a València també hi ha previstes pluges, amb un 80 % de probabilitat de precipitacions, especialment a les 12 i 18 hores, encara que seguiran entre les 18 i 24 hores, amb 35 % de probabilitat de pluges a València.

L'oratge hui

L'oratge a València serà nuvolós, especialment a primeres hores del dia. De núvols alts, l'aspecte de l'oratge passarà a nuvolós, però a partir de les 17 hores estarà el cel cobert i començaran les pluges a València, a més del temporal de vent. Segons l'Aemet, la temperatura serà de 14 graus la mínima i de 21 graus la màxima. A les 15 i 16 hores s'espera la millor temperatura, entorn dels 20 graus.

Temporal de vent

L'alerta per temporal de vent passarà a ser taronja durant la matinada de dimarts a l'interior nord de Castelló, per ratxes de 80 quilòmetres per hora, i per fenòmens costaners -per vent de força 7 a 8 (50 a 70 km/h) i mar endins ones de 3 metres- en el litoral nord d'Alacant i el litoral sud de València.

Segons l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), hui s'esperen ratxes de fins a 90 quilòmetres per hora cap al nord de Castelló, encara que a última hora el vent augmentarà en força i pot superar puntualment els 100 km/h, i de 80 km/h a l'interior sud d'aquesta província i en zones del litoral.

A la província de València s'esperen ratxes màximes de 80 quilòmetres per hora en zones de l'interior i de 70 km/h en el litoral, i a l'interior d'Alacant els vents seran del nord-oest i arribaran a ratxes de 80 quilòmetres per hora, i en el litoral de 70 km/h.

En el litoral de les tres províncies s'esperen fenòmens costaners per vents del sud-oest de 50 a 60 km/h (força 7) mar endins i ones de 2 a 3 metres.

L'oratge de dimarts

Dimarts seguirà l'alerta nivell groc en tota la Comunitat Valenciana, amb vents que arribaran a ratxes d'entre 70 i 90 quilòmetres per hora i fenòmens costaners en el litoral de les tres províncies.

El nivell d'alerta groc seguirà dimecres a l'interior de Castelló, per vents de component oest que en la zona nord podrien arribar a 90 km/h i, puntualment, superar els 100 km/h, a l'interior de València per ratxes de 80 km/h i en el litoral d'Alacant i la costa sud de València per fenòmens costaners (vents de l'oest força 7).