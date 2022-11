Bonrepòs llança una oferta de 12 activitats esportives per a la ciutadania

L'Ajuntament de Bonrepòs i Mirambell ha llançat una àmplia oferta d'activitats esportives per al curs 2022-2023, amb propostes per a tots els gustos i edats. Les activitats començaran dilluns que ve, 21 de novembre, i les inscripcions estan obertes.

Enguany, els més menuts i menudes podran practicar pilota, taekwondo, atletisme, gimnàstica rítmica i pàdel i fins i tot els xiquets i xiquetes de primer, segon i tercer d'Infantil podran iniciar-se en el món de l'esport amb una activitat pensada exclusivament per a ells i elles.

Pel que fa a les activitats per a persones adultes, l'oferta esportiva també és àmplia: aeròbic, ioga, atletisme, pàdel, gimnàstica de manteniment, balls de saló per a jubilats i gimnàstica per a la tercera edat.

Inscripcions obertes

Les persones interessades a apuntar-se a les activitats poden fer ja la preinscripció, a través de la documentació disponible en el web municipal, que ha de presentar-se en el registre d'entrada de l'Ajuntament de manera presencial o a través de la seu electrònica, adjuntant en els dos casos el justificant del pagament.