Campanya de les bandes de música per a promoure la inclusió social

Un jove resumeix, amb molt poques paraules, el valor d'un moviment que recorre de cap a cap el territori valencià: "Soc fill dels meus pares, però també de la música". Álex Gascón és percussionista en la Unió Musical Cultural d'Estivella. A més, toca la guitarra, el baix i el piano.

Álex és invident i és un dels quatre protagonistes de la campanya amb la qual la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) està felicitant tots els músics en el dia de Santa Cecília.

Amb el lema "Arribem on arriba la música", l'FSMCV ha llançat aquesta campanya a través de xarxes socials per a divulgar un dels valors sobre els quals se sostenen les societats musicals, el de la inclusió. Junt amb Álex, Iván Chaquet, María José Cutillas i Carla Ceballos exposen què significa per a ells pertànyer a l'agrupació musical del seu municipi.

"Si no estiguera tocant en la banda, no tocaria en cap altre lloc", conta Iván, membre de la Societat Musical la Llosa de Ranes, on fa anys que s'ocupa de la percussió. María José i Carla, per la seua banda, formen part de la Batucada Inclusiva de l'Ateneu Cultural Ciutat de Manises, projecte guardonat amb el Premi Euterpe a la inclusió social.

Inclusió social en les bandes de música

Aquests premis són una de les iniciatives llançades en els últims anys per l'FSMCV per a fomentar i divulgar l'eliminació de barreres en el si dels col·lectius musicals.

«És una de les línies fonamentals del nostre treball. Coneixem la importància que té la música i la gran tasca de les nostres societats per a la inclusió social. El nostre deure és fomentar els projectes que aprofundeixen en aquests valors», apunta Daniela González, presidenta de l'FSMCV.

«Per això volíem felicitar precisament hui totes i tots els músics llançant un missatge sobre el poder transformador de la música», remarca González.

El vídeo va ser gravat en llocs significatius per a les societats musicals. María José Cutillas i Carla Ceballos conten la seua història des del local on assaja la seua batucada, un dels espais que més experiències recull en la vida de músiques com elles.

Álex Gascón i Iván Chaquet van acudir a donar el seu testimoniatge a l'Alqueria Julià - Casa de la Música, el lloc situat a la ciutat de València on té la seu l'FSMCV des de la restauració de la singular hisenda. Des d'aquests escenaris, els quatre protagonistes tixen un relat que mostra la capacitat de la música per a eliminar les barreres que ens separen.