Desacords entre els propietaris i falta de finançament retarden la rehabilitació de les covetes dels Sants Joans

El projecte de rehabilitació de les covetes dels Sants Joans està aturat. La falta d'acord entre els propietaris del conjunt, de titularitat privada, per a costejar la intervenció manté des de fa mesos el projecte en via morta. Tot després que "Recuperem les covetes", el col·lectiu creat en 2019 pels propietaris d'aquests singulars baixos comercials adossats a la façana a l'església dels Sants Joans, obtingueren el gener passat el sovint complicat vistiplau de la Direcció General de Patrimoni al projecte de restauració, redactat per Carlos Campos, l'arquitecte que dirigeix la restauració dels Sants Joans, intervenció costejada per la Fundació Hortensia Herrero.

La rehabilitació de les covetes, amb un cost estimat de 200.000 euros, havia d'haver arrancat, segons les previsions de "Recuperem", una vegada acabades les obres de la plaça del Mercat, que han rebaixat la cota del front de les covetes amb una gran escalinata que dona protagonisme al conjunt que ara, sense restaurar, amb pintades i cobert de vegetació, crida l'atenció en el context de la nova plaça. L'Ajuntament ja ha rebut diverses queixes ciutadanes per aquest motiu.

El conjunt, format per 19 covetes, una de les quals pertany a l'església, és de titularitat privada, la qual cosa en complica la rehabilitació. Part dels propietaris es neguen ara a assumir la part corresponent del cost del projecte de rehabilitació. Els que volen tirar avant el projecte es neguen, per la seua banda, a assumir la part dels que no. S'han buscat sense èxit mecenes privats i s'ha obert un compte de change.org per a recaptar diners i impulsar la restauració, que compta amb 200 inscripcions de suport.

Les covetes es construeixen al començament del segle XVIII davall de l'àmplia terrassa annexa al temple, aprofitant el desnivell del terreny als peus de la falsa façana que dona a la plaça del Mercat. Les conegudes com a covetes són botigues-taller menudes construïdes en dues fases, que es van convertir en llocs fixos del mercat que s'instal·lava a la plaça des de temps de la conquesta. Les covetes estan doblement protegides per ser part integrant del bé d'interés cultural dels Sants Joans i per formar part de l'entorn de protecció de la Llotja, patrimoni de la humanitat de la Unesco. El pla especial de protecció de Ciutat Vella també les protegeix i en blinda l'ús com a espai comercial tradicional, i veta usos alternatius com la restauració.

El PEP de Ciutat Vella "permet l'ús comercial vinculat al comerç de productes de la ceràmica, tèxtils, brodats, punta de coixí, passamaneria, locals o negocis dedicats a la venda d'elements associats amb la cultura en general, llibres, fotografies, mobles i objectes antics, obres d'art, joieries, argenteries, tallers de disseny o d'artesans i similars". Aquest és l'ús que busca donar-li l'associació "Recuperem les covetes", creada en 2019, amb l'objectiu de recuperar el conjunt i convertir-lo en un soc d'artesania. Es van descartar altres propostes d'ús municipals com convertir les covetes en una botiga d'articles vinculats a la Llotja, com les que funcionen en tots els grans museus i monuments. L'Ajuntament va renunciar el maig de 2020 a exercir el dret de retracte de sis covetes que finalment van quedar en mans privades amb l'argument d'impulsar el mercat d'artesania que proposava la iniciativa privada. L'alcalde, Joan Ribó, ha donat suport en primera persona al projecte del mercat d'artesania, una de les complicacions del qual és el seu encaix amb l'actual normativa. Els serveis de Llicències d'Activitat i Patrimoni s'han reunit per a abordar la particularitat de les covetes. Encara que és complicat, creuen que la llicència podria concedir-se i s'han buscat fórmules per a resoldre mancances com els banys públics mitjançant acords de col·laboració amb el Mercat Central. No obstant això, el projecte continua aturat.