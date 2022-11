Les fortes ratxes de vent deixen una persona ferida i danys a Sagunt

Les fortes ratxes de vent registrades a Sagunt durant aquesta matinada han deixat una persona ferida i han mobilitzat tant els bombers com la Policia Local.

Una dona d'uns 54 anys ha resultat ferida al cap a l'avinguda 3 d'Abril del Port de Sagunt, per la caiguda d'una fusta d'una obra particular, com han confirmat fonts policials a preguntes de Levante-EMV.

Un accident s'ha produït a la plaça Ereta de Porriti, en el nucli històric de la ciutat, on la caiguda d'una antena ha fet deixar fins i tot un tram de carrer precintat, però a això s'han sumat altres serveis relacionats amb el despreniment d'elements de façana i d'arbres o cablejat.

A més d'això, s'ha produït una altra telefonada d'un particular que havia patit danys en el seu vehicle per l'impacte d'una palmera en la lluna davantera mentre el tenia estacionat a l'aparcament de l'hospital.

A això s'afig una caiguda de tanques en una obra al carrer Teodoro Llorente del Port de Sagunt i diversos avisos per contenidors de fem enmig de la calçada de diverses avingudes, sempre segons fonts policials.