El Govern allargarà fins a finals del 2023 el topall del 2 % a la pujada dels lloguers

El Govern de coalició allargarà fins a finals de l'any pròxim el topall a la pujada del lloguer del 2 %. EH Bildu s'ha apuntat l'anunci de la mesura, que ha pactat en el marc de la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat. L'executiu ha cedit a la formació independentista basca la venda de la pròrroga d'una iniciativa que es va aprovar al juny amb l'objectiu de mitigar l'impacte de la inflació en la butxaca de les famílies.

Aquest és un dels assumptes més destacats que EH Bildu ha pactat amb l'executiu per a donar el seu suport als comptes, que es votaran al Congrés el dijous abans de seguir la seua tramitació al Senat. El grup independentista també ha explicat en una roda al Congrés que ha acordat que les pensions no contributives mantinguen l'alça del 15 % en les seues quanties fins al 31 de desembre de 2023. Segons EH Bildu, suposa mantindre la pujada de 70 € mensuals de mitjana que han estat percebent les més de 450.000 persones que compten amb aquesta mena de pensió.

Amb el suport dels cinc diputats independentistes bascos als pressupostos, perden valor els 13 escons d'ERC, ja que l'executiu de coalició té assegurats ja 175 suports confirmats (PSOE, Unidas Podemos, PNV, PdeCat, Más País, Compromís, PRC i Coalición Canaria).

Més metges

En l'acord amb el Govern, la formació basca també ha demanat que s'augmenten encara més les places MIR aquest 2023. Si l'executiu havia calculat fer-ho en 1.000, EH Bildu ha sol·licitat que n'hi haja 1.200 en total.

"És un acord que millora la vida de la nostra ciutadania i torna a aconseguir avanços socials i econòmics que protegeixen la gent", ha dit la portaveu al Congrés, Mertxe Aizpurua.

En el capítol "d'autogovern", la portaveu també ha recordat, com es va conéixer uns dies arrere que l'executiu traspassarà a Euskadi i Navarra la gestió dels nous impostos a la banca i a les elèctriques. A més, la competència de Trànsit a Navarra s'haurà de transferir abans del 31 de març.

L'acord amb el Govern també inclou 600.000 euros per a crear a Vitòria el Memorial de les Víctimes del 3 de Març, per a recordar els cinc obrers que van morir en 1976 durant el desallotjament policial de l'església de Zaramaga; un milió d'euros per a la digitalització de les ràdios en basc, i 250.000 per a la promoció del circ en aquesta llengua.

A més d'aquestes mesures, Aizpurua ha dit que en els pròxims dies es coneixeran noves inversions en infraestructures a Euskadi i Navarra.