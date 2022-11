Tres homes i dues dones van morir en el tiroteig en un club LGTBI.

Les cinc persones que van morir en el tiroteig que va tindre lloc aquest dissabte en un club LGBTI als EUA, en el qual hi va haver més de 25 ferits, eren tres homes i dues dones, van informar aquest dilluns les autoritats locals.

El sospitós de l'atac, un jove de 22 anys identificat com a Anderson Lee Aldrich, es troba a l'hospital, però es preveu que n'isca en els pròxims dies. Quan siga donat d'alta, compareixerà de manera virtual davant la justícia.

Els mitjans van avançar aquest dilluns que serà imputat amb cinc càrrecs per assassinat en primer grau i cinc més per delicte d'odi, encara que el fiscal de districte del comtat d'El Paso (Colorado), Michael Allen, va apuntar en una roda de premsa que no ha sigut acusat formalment encara.

El tiroteig es va produir en la mitjanit del dissabte en un local per a adults anomenat Club Q, que acull actuacions de drag queen.

La portaveu de la Policia de Colorado Springs, Pamela Castro, va assenyalar que aquesta sala era un "refugi" per a la comunitat gai de la zona i va apuntar que s'està investigant si va rebre amenaces en el passat.

L'assaltant va començar a disparar la gent en entrar-hi i va ser reduït per almenys dos dels presents, un dels quals va resultar ferit.

La policia va rebre una telefonada d'alerta vora les 23.56 hora local (06.56 GMT) de dissabte i uns minuts després diverses patrulles van acudir al lloc, on van detindre l'agressor.

Els ferits van ser transportats en vehicles privats a diversos hospitals i almenys 13 continuaven ingressats aquest dilluns.

El mitjà The Hill assenyala que Aldrich és net del polític Randy Voepel, legislador de la Cambra Baixa de Califòrnia que va comparar l'atac del 6 de gener de 2021 contra el Capitoli amb la Guerra d'Independència.

El diari local The Gazette hi va afegir que el juny de 2021 un home amb el mateix nom i edat que ell va ser detingut per una amenaça de bomba que va obligar a evacuar durant unes tres hores un barri del sud-est de la ciutat, encara que finalment no es van presentar càrrecs formals contra ell.

El fiscal de districte del comtat d'El Paso va dir aquest dilluns que no podia oferir informació sobre aquest tema a causa precisament de la falta de càrrecs.

Club Q va emetre aquest diumenge un comunicat en el qual deia estar "devastat" per aquest atac "sense trellat". En el lloc van ser trobades almenys dues armes de foc. Aldrich va utilitzar un rifle de canó llarg, i la policia investiga si va tindre còmplices.