El València haurà de jugar una altra vegada en nit de Cap d'Any

El València CF tornarà a jugar en el dia de la nit de Cap d'Any, com ja li succeïra la temporada passada contra l'Espanyol, en el seu retorn a la competició i en el tancament de l'any natural. El seu partit contra el Vila-real CF el 31 de desembre tindrà lloc a les 16.15 de la vesprada i serà una gran oportunitat perquè els de Gennaro Gattuso dibuixen els seus objectius per al segon tram de la temporada, tant per l'entitat del rival com per l'estat de forma amb el qual van marxar a l'aturada mundialista.

La jornada 15 de LaLiga és la que tanca l'any esportiu a Espanya i es disputarà entre el dijous 29 de desembre i el dissabte 31. Aquest últim dia albergarà fins a tres partits: el primer serà el derbi barceloní entre FC Barcelona i RCD Espanyol a les 14.00 hores, mentre que l'enfrontament entre el València i el Vila-real coincidirà amb el Real Sociedad-CA Osasuna que es decidirà al Reale Arena a la vesprada. El partit que tanca l'any tornarà a tindre un caire important per al València. El curs passat va tocar a Mestalla contra l'Espanyol i l'equip, amb José Bordalás al capdavant, es jugava començar 2022 en posicions de UEFA Champions League després d'una arrancada de temporada plena de vaivens, però que es va poder tancar amb els valencianistes presentant la seua candidatura a tornar a jugar competicions europees. L'equip va estar prop d'aconseguir-ho, de fet es va avançar en el marcador en el minut 51 de la contesa per mitjà d'Omar Alderete, però ho va tirar per la borda en els últims 10 minuts. Hugo Duro va ser expulsat en el 82, Raúl de Tomás va empatar només un minut després i en el 88 Javi Puado va rubricar la remuntada, deixant els valencianistes fora de llocs europeus, la qual cosa va donar pas a una depressió de sis partits sense guanyar que van deixar les opcions de jugar en Europa molt tocades. Marcat per la polèmica Aquell partit va estar també marcat per la polèmica, ja que el València va ser l'únic que va haver de jugar el dia 31, la qual cosa va obligar el València a tornar abans que la resta d'equips de les vacances nadalenques, a més de tindre uns dies menys de descans. El club va demanar que li l'ajornaren, però li ho van denegar per a indignació de Bordalás. Partit clau Aquesta vegada no arriba al partit amb opcions d'entrar en Champions, però sí amb una oportunitat de donar un colp damunt de la taula i fer una declaració d'intencions. Els de Gattuso van guanyar amb bona imatge i contundència un rival de la talla del Real Betis abans en l'última trobada posant fi a una mala ratxa, però sense poder donar-li continuïtat per l'aturada mundialista. Just quan acabe la cita de Qatar tocarà enfrontar-se a un altre rival directe si el València vol disputar competició continental, com és el cas del Vila-real. El conjunt groguet, dirigit per Quique Setién, no passa pel seu millor moment de forma, però va guanyar també el seu últim envit abans del Mundial contra l'Espanyol i sap que no pot perdre més temps si no vol perdre el tren europeu, així que el partit promet emocions fortes i un equip que n'eixirà reforçat i un altre que ho farà tocat.