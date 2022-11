Nou avís groc per fort vent de fins a 80 km/h

Si ahir en l’oratge a València va costar arribar als 20 graus i la sensació de fred era evident, bastant tangible, hui se superaran considerablement i hi haurà una certa sensació de calor. Aquest augment de les temperatures en l’oratge a València no impedeix que la Comunitat Valenciana estiga aquest dimecres en avís groc per fenòmens costaners i ratxes molt fortes de vent de l’oest a València, interior de Castelló i nord d’Alacant, que poden arribar fins als 80 quilòmetres per hora, segons ha informat l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). La jornada d’aquest dimecres estarà marcada pels cels poc nuvolosos o amb intervals nuvolosos de tipus mitjà i alt.

En concret, la temperatura mínima serà de 16 graus i la màxima, de 23 graus. Les temperatures mínimes han pujat respecte a les del dimarts i, segons Aemet, no hi ha probabilitat de pluges a València. En les hores centrals del dia, des de les 13 hores fins a les 17 hores, hi haurà una bona temperatura, amb el sol despuntat pels núvols alts i s’arribarà als 23 graus. A més, el risc per forts vents que poden arribar de 70 a 80 quilòmetres per hora afectarà les tres províncies de la Comunitat Valenciana. Especialment a Castelló i a València, amb ratxes molt fortes de 80 quilòmetres per hora de vent de component oest a l’interior sud i nord de Castelló i amb ratxes màximes de 70 quilòmetres per hora de vent de component oest en el litoral nord i sud de València.