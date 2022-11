Els xiquets d’Almussafes recapten 3.200 euros per a UNICEF

Diumenge passat, 20 de novembre, es va commemorar el Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta i el Consell de la Infància i l’Adolescència d’Almussafes es va sumar a la celebració amb una agenda variada d’activitats commemoratives. La programació d’enguany també ha incorporat l’actuació solidària de recollida de fons per al projecte “Gotes per al Níger” d’UNICEF. Amb la venda d’entrades de l’espectacle “25 a capella” a càrrec del grup B-vocal a Capella, el Consell i AECAL van aconseguir recaptar 3.200 euros. Tallers de grafit i de rap complementen l’agenda que es clausurarà el pròxim dissabte, 26 de novembre.

El centre cultural va ser l’escenari, durant la vesprada del passat divendres, 18 de novembre, de la cinquena sessió plenària del Consell, que té com a funció escoltar, valorar i aprovar les propostes formulades pels xiquets i les xiquetes que l’integren. La sessió va comptar amb la presència de l’alcalde, Toni González; la regidora d’Infància, Belén Godoy; les direccions dels centres educatius; representants de les famílies i dels partits polítics i el personal tècnic municipal implicat en el projecte. Tots ells van destacar durant les intervencions la necessitat de mantindre viu aquest fòrum en el qual s’atenen de manera seriosa i reflexionada les inquietuds de la infància.

Els integrants de l’actual òrgan de participació ciutadana, les eleccions del qual van tindre lloc el passat mes de maig i que tindrà una vigència de dos anys, van participar activament en el Ple, en el qual quatre portaveus del grup es van encarregar de presentar les accions que han dut a terme fins hui. Els assoliments aconseguits, les activitats dutes a terme, en les quals destaquen diverses excursions culturals, i totes les propostes fetes al consistori per a millorar la inclusió dels xiquets i xiquetes a la vida del municipi i el seu desenvolupament com a persones, es van resumir en aquest apartat.

Tant els membres del Consell com del Ple van prendre la paraula per a fer balanç de la seua experiència, amb la qual cosa es va generar un debat en el qual es va aprofitar per a plantejar propostes de millora i suggeriments respecte als espais públics d’Almussafes. “Sens dubte, la infància ocupa un lloc protagonista en la societat i les seues propostes ens ajuden a construir el nostre present i són essencials per a dibuixar un millor futur”, afirma l’alcalde, Toni González.

Taller i art final de grafit

Els 30 xiquets i xiquetes participants en el taller de grafit, que es va desenvolupar dissabte, ja estan preparats per a l’aventura. Les dues hores de formació i la direcció de l’autor facilitaran que dissabte que ve, 26 de novembre, el grup pinte un mural contra la violència en la paret de les piscines municipals. Amb aquesta iniciativa, Belén Godoy, regidora d’Infància i Adolescència i també d’Igualtat, uneix dues importants dates per a la reivindicació: el 20N, Dia Universal del Xiquet i la Xiqueta, i el 25N, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona.