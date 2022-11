Les arrels (musicals) nord-americanes s’apoderen del parc d’Orriols

El parc d’Orriols es prepara per a viure la jornada més elèctrica de la temporada de Serialparc diumenge que ve, 27 de novembre. En un dels espais verds més frondosos de la ciutat ressonaran ecos de música nord-americana en dos grups que han abonat amb una veu pròpia la llavor del rock clàssic, el country o l’americana.

Corizonas visitarà València com una de les grans bandes del nostre país. Fa una dècada de la seua fundació com a supergrup com a fusió entre Los Coronas i Arizona Baby. Aquell experiment va trobar una senda particular que ha discorregut pels gèneres de l’americana i el rock més essencial. El concert en Serialparc serà el primer des de l’estrena del seu nou senzill, Escucha mi voz, llançat aquesta mateixa setmana, i una bona ocasió per a comprovar la posada en escena del seu últim àlbum, Corizonas III.

Al costat d’ells actuarà un grup únic en l’escena valenciana: Badlands. La formació liderada per May Ibáñez ens guiarà cap a les profunditats del country entre poderosos riffs de guitarra i lletres plenes de poesia. Serà l’última oportunitat per a veure’ls en concert durant un llarg període, ja que la banda ha anunciat que comença a gravar el tercer disc, del qual oferirà algunes pistes en el concert de diumenge.

DJ fins a la vesprada

Després dels concerts, Serialparc ofereix la possibilitat d’allargar la jornada amb una sessió de DJ fins ben entrada la vesprada. Les portes del parc d’Orriols s’obriran a les 11.30. Les entrades estan a la venda en la plataforma Dice i es poden adquirir a través del web de Serialparc: https://www.serialparc.com. L’accés és gratuït per als menors de 16 anys.

Serialparc és una iniciativa d’Agència Districte al costat de l’Ajuntament de València a través de l’Organisme Autònom de Parcs i Jardins. Compta amb la col·laboració de Cerveza El Águila, Tuawa, El Bandarra, Metrovalencia, EMT i Dice.