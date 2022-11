Creu Roja reparteix a Xàtiva més de 17 tones d’aliments del programa FEAD

Creu Roja fa aquesta setmana a Xàtiva la distribució d’aliments corresponents a la segona fase del repartiment anual 2022 del Programa operatiu d’ajuda europea a les persones més desfavorides (PO FEAD), que depén del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació. Des de l’entitat exposen que l’objectiu de la iniciativa “és promoure la cohesió social, reforçar la inclusió i, per tant, contribuir a assolir l’objectiu d’erradicar la pobresa a la Unió Europea”.

El programa 2022 en el conjunt de l’Estat es desenvolupa en dues fases en les quals es preveu atendre més d’1,3 milions de persones beneficiàries, als quals es distribuiran prop de 76,3 milions de quilos d’aliments. A Xàtiva, un total de 17.822 quilos/litres d’aliments bàsics es repartiran a un total de 162 famílies, que sumen 397 persones en situació de vulnerabilitat.

La intervenció està centrada en famílies de Xàtiva i altres localitats de la Costera i la Canal de Navarrés. En tota l’operació participen 10 persones voluntàries de Creu Roja, que s’ocupen de descarregar i distribuir els productes a les persones beneficiàries. Creu Roja és l’entitat encarregada del 50 % de la distribució d’aquest programa, al costat de la Federació Espanyola de Bancs d’Aliments (FESBAL). El programa està cofinançat en un 100 % pel Fons d’Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d’Europa (REACT-UE) per a incrementar el suport al Fons d’Ajuda Europea per a les Persones més Desfavorides (FEAD), amb la finalitat d’abordar la situació dels que s’han vist afectats socialment i econòmicament per la crisi de la covid-19.

Frenar la pobresa

El Programa FEAD contribueix a frenar la pobresa amb el subministrament d’ajuda no financera a les persones més desfavorides en forma d’aliments i amb la realització d’activitats d’inclusió social. A més del lliurament de l’aliment, totes les organitzacions ofereixen com a mesura d’acompanyament bàsica informació elaborada pel Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 sobre els recursos socials més pròxims. L’alimentació, com a dret fonamental de totes les persones, ha de ser entesa com a alimentació digna i adequada, motiu pel qual la cistella d’aliments que es lliura a les persones beneficiàries d’aquest programa conté productes essencials, de fàcil transport i emmagatzematge, que suposen de gran ajuda en el dia a dia de les famílies vulnerables.

Així, per a aquesta segona fase s’inclouen llet, oli d’oliva, arròs blanc, fesols cuits, conserva de tonyina, macarrons, tomaca fregida en conserva, galetes, macedònia de verdures en conserva, fruita en conserva, cacau soluble i potets infantils d’arròs amb pollastre i de fruita per a les famílies amb xiquets i xiquetes menuts a càrrec seu. El Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA), s’encarrega de seleccionar els aliments que segueixen criteris bàsics de qualitat i varietat, fàcil manipulació, conservació i llarga vida útil, amb un format adequat per al destí final de l’aliment. Aquest repartiment es produeix en paral·lel al desenvolupament del pla “Creu Roja Reacciona: una resposta directa, immediata i pròxima davant de la crisi” derivada de la pandèmia, el canvi climàtic i el conflicte a Ucraïna. El pla Reacciona ha sigut posat en marxa per l’Organització per a incrementar la resposta a les necessitats dels col·lectius vulnerables en un context d’increment sostingut dels preus dels béns i serveis.