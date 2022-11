València adjudica les 274 càmeres que vigilaran la zona de baixes emissions

La Junta de Govern de l’Ajuntament de València adjudicarà divendres el contracte per al subministrament del sistema de gestió i control per a implantar la zona de baixes emissions (ZBE) a València per un import de 10,8 milions d’euros i un termini d’execució de dos anys. El sistema constarà de 274 càmeres de lectura automàtica de matrícules distribuïdes en 93 punts de la ciutat, 52 sensors de mesurament ambiental, 44 panells d’informació i una aplicació per a monitorar i controlar la qualitat de l’aire. A més, preveu una campanya dirigida a la ciutadania per a donar a conéixer el projecte.

El Govern del Rialto avança així en la implantació de la zona de baixes emissions, on els cotxes més contaminants tindran restringida l’entrada, i que per exigència de la Llei de transició ecològica haurien de tindre les ciutats de més de 50.000 habitants en 2023. Els problemes legals que han sorgit en algunes ciutats com Barcelona que s’han avançat a la creació de la ZBE han portat el Ministeri de Transició Ecològica a anunciar un decret per a regular la implantació de les ZBE. Mentre arriba el marc legal estatal, els ajuntaments tramiten els ZBE però sense presses. València, que esperarà a la regulació estatal per a aprovar l’ordenança pròpia per a la zona de baixes emissions, no estarà llesta l’1 de gener. Fonts del Govern municipal consultades asseguren que s’implantarà “al llarg de 2023”. L’objectiu de la llei és millorar la qualitat de l’aire i mitigar les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle en les grans ciutats.

El sistema de gestió i control anirà regulat d’acord amb una ordenança municipal que actualment es troba en procés d’elaboració. Juntament amb els lectors de matrícules, sensors mediambientals i panells informatius, oferirà un servei de desenvolupament de totes les aplicacions informàtiques necessàries per a gestionar, operar i controlar els equips, així com per a comunicar els diferents components entre si i amb sistemes externs.

També forma part del contracte el subministrament dels equips i sistemes informàtics destinats a allotjar i processar les aplicacions informàtiques i emmagatzemar la informació, així com el servei de desenvolupament d’un sistema avançat per a monitorar i controlar la qualitat de l’aire. Això es complementarà amb una campanya d’informació dirigida a la ciutadania per a donar a conéixer i conscienciar sobre el projecte d’implantació de la zona de baixes emissions.

Aquest contracte ha rebut una subvenció del 90 % del pressupost dels fons europeus Next Generation, en el marc de l’estratègia del Pla de recuperació, transformació i resiliència. Els criteris que s’han valorat per a l’adjudicació, segons s’estableix en els plecs de licitació, han sigut l’ampliació del termini de garantia, una baixa econòmica als preus unitaris, hores de consultoria addicionals per al desenvolupament evolutiu del programari, així com la qualitat dels equipaments. El contracte s’adjudica a la UTE Eysa Aluvisa-ZBE València.