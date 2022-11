València ha augmentat un 63 % les places per a sensesostre en alberg des de 2015

La regidora de Serveis Socials, Isabel Lozano, ha fet balanç de les inversions i accions fetes pel Govern municipal respecte als recursos destinats a les persones sense sostre i ha destacat els increments duts a terme tant en places en albergs com en el pressupost des de l’any 2015. “Això ha tingut com a efecte una disminució lleugera d’aquesta població a València, tal com mostren les xifres oficials, si comparem les dades de 2019 amb les de 2021”.

Així, l’Ajuntament ha passat d’invertir 2,3 milions en aquests recursos en 2015, als 5,6 milions d’euros d’enguany, fet que es tradueix en una pujada del 60 %. Alhora, s’ha passat de tindre 252 places en albergs a 673, un increment del 63 %. “Això són dades, treball i ganes de solucionar la situació de les persones més vulnerables, davant del desinterés que mostrava el govern del Partit Popular, que es limitava a obrir dues estacions de metro uns dies per a l’operació fred”, ha assenyalat Lozano.

En aquest sentit, la regidora ha recordat que l’Ajuntament ja té preparats tots els recursos per a posar en marxa l’operació fred 2022-2023 que continua oferint, com en els anys anteriors, “una xifra rècord de places i recursos públics”. El consistori posa a la disposició de les persones que ho necessiten un total de 673 places en diferents recursos d’allotjament, de les quals 60 són places extra que s’activen mentre està en marxa l’operació. Tal com ha subratllat Lozano, “a València no deixem ningú arrere”.

Pobresa energètica

Els centres municipals de serveis socials han treballat en la prevenció de la pobresa energètica amb 287 famílies a través d’un conveni amb l’Oficina de l’Energia que, ara, s’amplia a 128 famílies, tal com s’aprovarà demà en la Junta de Govern Local, afigen fonts municipals. Normalment es tracta de famílies que han sigut derivades per haver demanat una ajuda d’emergència dels serveis socials per deute de llum.

Algunes de les accions que es treballen amb les persones participants del programa són sol·licitar el bo social de la llum, canviar les tarifes dels contractes energètics a uns altres de més avantatjoses, mediar en les negociacions d’ajornaments de pagaments amb les comercialitzadores sobre el deute de les famílies o en la resolució dels expedients d’inspecció amb la distribuïdora per connexions irregulars en la xarxa elèctrica.

D’altra banda, també es fan diagnòstics socioenergètics detallats i s’instal·len equips d’estalvi econòmic i optimització del consum energètic, subratllen les mateixes fonts. Finalment, s’han impartit 32 tallers d’energia per a 425 participants, en els quals s’ha explicat quins són els drets de les persones consumidores en relació amb l’ús de l’energia, així com els diferents conceptes de les factures i sobre com estalviar a casa.

Isabel Lozano ha recordat les ajudes socials d’emergència que s’han concedit durant els anys del govern de Joan Ribó, en què s’inclouen les ajudes a la pobresa energètica, “han augmentat un 68 % en relació amb el 2014. Només l’any passat es van destinar 6,7 milions a ajudes socials per a famílies i col·lectius vulnerables, perquè ningú passe fred a la nostra ciutat”, ha conclòs.

Per part seua, Alejandro Ramón, regidor de Transició Energètica i Emergència Climàtica, ha indicat que la lluita contra la pobresa energètica “és una de les nostres prioritats dins de la transició energètica i, per això, posem a la disposició de la ciutadania les oficines de l’energia, on qualsevol veí o veïna podrà informar-se de les bonificacions que pot obtindre si està en una situació de vulnerabilitat energètica”.