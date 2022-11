Els ions de l’aire poden ser positius o roïns: els seus efectes en la salut

La ionització de l’aire depén de la humitat relativa, en el cas de vents secs l’aire està carregat d’ions positius, la qual cosa provoca efectes negatius en la salut humana. És el cas dels vents secs, vent de tramuntana Empordà, vents de ponent i mestral en façana mediterrània espanyola, vent de l’est a Cadis, vent terral del NO a Màlaga, vent del sud en la costa cantàbrica. Aquests efectes negatius de la salut són diversos, com l’augment de la tensió nerviosa, l’insomni i la irritabilitat.

D’altra banda, hi ha vents que són humits, que porten ions negatius, com són les marinades que bufen en la costa. D’altra banda, a les ciutats i al camp la millora de la qualitat de l’aire es dona prop dels rius i rieres amb suficient cabal i aigües netes, on hi ha una transferència de vapor d’aigua que fa més feliç la persona.

També després d’una pluja i una tempesta amb pluja hi ha un augment de l’optimisme i de l’alegria de les persones, ja que hi ha un augment dels ions negatius. A més, hem d’afegir que la pluja neteja l’aire de partícules contaminants i també de partícules naturals que embruten l’aire. Les persones amb al·lèrgies al pol·len saben que els dies que bufa vent són negatius, especialment si està sec, ja que està carregat d’ions positius i dispersa molt el pol·len de les plantes; en canvi, després de la pluja, l’estat de salut i anímic d’aquestes persones millora perquè l’aire està carregat d’ions negatius que són bons per a la salut.