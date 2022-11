Investiguen l’incendi d’un cotxe a Albal que va afectar diversos immobles

La Policia Local d’Albal investiga l’incendi d’un cotxe en la matinada de dimarts que va afectar diversos baixos de finques, encara que no va provocar danys personals. En concret, el vehicle estava estacionat al cantó del carrer Sant Pere amb Alcàsser. Després de rebre una alerta, la Policia Local va acudir al lloc dels fets, i una vegada allí els agents asseguren que no eren capaços de veure què passava per la densitat d’un fum negre molt dens. Malgrat això, van entrar fins al lloc on un cotxe cremava, i les flames es van estendre als edificis, baixos i vehicles pròxims.

La Policia va alertar els propietaris dels vehicles. Tres d’aquests van llançar les claus dels vehicles pels balcons, que un dels agents va anar retirant del lloc del sinistre, mentre que el company intentava sufocar les flames del cotxe en flames, amb extintors propis de la Policia Local i un altre que va facilitar un veí. Davant de la impossibilitat de tallar les flames, van sol·licitar l’ajuda dels bombers de Catarroja, Torrent i Silla, així com de la Policia Local de Beniparrell. No s’hi van lamentar danys personals, encara que els agents van tardar temps a recuperar-se en vomitar el fum negre que van inhalar durant l’actuació policial. Els danys materials van ser els del cotxe incendiat, que va traspassar a dos baixos, persianes i la façana de l’immoble situat en el número 4 del carrer Alcàsser. La Guàrdia Civil i la Policia Local investiguen els fets per a determinar si va ser un fet fortuït o provocat. L’Ajuntament d’Albal insisteix en la importància de la col·laboració ciutadana per a actuar ràpidament i agraeixen els crits d’alerta de la passada nit. Aquest incendi se suma al de fa a penes unes setmanes, quan van cremar diversos contenidors que van provocar danys en una desena de cotxes estacionats.