Allargar les oportunitats del cor a través de tècniques innovadores

Amb una dilatada experiència com a responsable de diferents serveis de cirurgia cardiovascular, el catedràtic de Cirurgia de la Universitat de València, Juan Martínez León, serà reconegut amb el Premi Prensa Ibérica a la Innovació en Medicina en la categoria de l’atenció de les malalties cardiovasculars per les aportacions que ha fet a la comunitat científica en la matèria.

Juan Martínez León és actualment cap del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’Hospital de La Fe de València, servei que és capdavanter en la realització de trasplantaments cardíacs, sempre entre els primers d’Espanya.

De fet, aquest pròxim any, el servei arribarà a la fita de completar un miler de trasplantaments.

Martínez León ha aportat la seua experiència, sempre innovant en tècniques, ja que va ser iniciador de les teràpies d’oxigenació extracorpòria ECMO a Espanya i també és pioner i està desenvolupant nous sistemes de perfusió.

Destaquen també les seues aportacions en els implants de dispositius d’assistència circulatòria com a pont fins al trasplantament, a més per via mínimament invasiva, fins i tot en pacients pediàtrics que estan a l’espera d’un trasplantament.

De fet, Martínez León és membre del Consell Assessor del Ministeri de Sanitat, des del qual està participant en la redacció de criteris per a implantar aquests dispositius d’assistència circulatòria a escala nacional, entre altres assignacions.

Martínez León té una àmplia trajectòria anterior al capdavant de seccions anàlogues d’altres hospitals valencians, com són el cas del Clínic i General, els dos en la capital del Túria.

De fet, a l’Hospital General va ser pioner a implantar nous sistemes de gestió, i va fundar i dirigir l’Institut Cardiovascular, referent a escala internacional.

El catedràtic (membre numerari de l’American Association for Thoracic Surgery) desenvolupa a més una intensa tasca formativa de postgrau per a residents i especialistes de tot el món i estén aquests coneixements en tasques de cooperació, ja que intervé xiquets de països en vies de desenvolupament i ajuda a crear serveis en hospitals de països com Moçambic.