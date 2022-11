Un quart de segle d’ensenyament musical a Oliva

El Conservatori Professional de Música Josep Climent ha iniciat els actes del seu 25 aniversari, coincidint amb la celebració del Dia de Santa Cecília, patrona de la música. L’acte va reunir els quatre directors que ha tingut el Centre; les autoritats locals encapçalades per l’alcaldessa Yolanda Balaguer i l’edila d’Educació, Ana Morell; l’edila d’Educació de Gandia, Carmen Fuster; el director general de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, Manuel Gomicia, i els tres alumnes premiats de l’anterior curs educatiu, entre altres.

En el seu parlament, Gomicia va reconéixer que “el Conservatori té la sort de celebrar els 25 anys. És important per a Oliva i per a la Safor i això és, sobretot, gràcies a la tasca de l’equip de professionals del Centre i de l’alumnat que recorda el seu pas per aquest. Ha suposat un canvi per a la societat”. Gomicia que la Generalitat és conscient de les necessitats de l’ampliació del centre “i en breu es podrà licitar l’Edificant que necessiteu per a donar cabuda a tot l’alumnat”.

L’acte va congregar, per primera vegada, els exdirectors del centre Luís Sanjaime, 1997 i 1998; Juan Manuel Sapiña, en 1999; José Vicente Oliver, director entre 2000 i 2016, i José Tomás Estornell, l’actual màxim responsable del Centre des de l’inici del curs 2016-17. Aquest últim va agrair tots els que han fet possibles aquests 25 anys, tant des de l’àmbit educatiu com des del polític, i va explicar alguns dels actes que tindran lloc en aquest 25 aniversari, entre els quals destaquen el concert solidari amb un cor de xiquets i xiquetes africans, la primera setmana musical, el Nadal Tubes, el West Side Story que es farà al costat de l’IES Vall de la Safor de Vilallonga, una adaptació de la sarsuela La Gran Via o el concert de clausura a més de l’estrena de la peça encarregada al professor Joan Alborch.

En l’acte es va premiar el treball de tres alumnes extraordinaris del Centre en l’anterior curs educatiu. Es tracta d’Alba Cantos Peiró, en la modalitat de piano; Joan Mestre Cardona, també en la modalitat de piano, i María Ferrer Ivanova, en clarinet, que no va poder ser present i ho va recollir son pare, Carlos Ferrer.

El professor i pintor Carlos Navarro va lliurar en aquest acte al Conservatori d’Oliva un gran quadre seu denominat “Nit de màgia a Hoher Market”, una plaça de Viena que va ser destrossada per la guerra amb una fantasia en la qual Mozart explicava els detalls abans de l’estrena de “La flauta màgica” a grans artistes contemporanis com ara Richard Strauss, Mariana Martínez, Ludwig van Beethoven i Franz Schubert.

L’acte d’obertura del nou curs educatiu 2022-23 en el qual es commemoren els 25 anys del Centre va concloure amb un concert extraordinari de la banda simfònica del CPM Josep Climent d’Oliva sota la direcció del mestre Vicent Simó, en la qual es van interpretar les peces “10 anys de contraban”, del mateix V. Simó, pasdoble dedicat als contrabandistes d’Ador, “Poeta y aldeano” (obertura) de F. Von Suppé, “Oregon” de Jacob d’Haan i, per a acabar “The legend of Maracaibo”, de J. A. Pina.